Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)

·13·Дунё
Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳурмуз бўғозида геосиёсий вазият кескинлашди, Эрон сўнгги икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди.
  • Эрон расмий равишда ушбу кемалар халқаро сув йўлларида белгиланган йўналишдан четга чиққанини сабаб қилиб кўрсатмоқда.
  • Ушбу ҳодиса жаҳон нефт бозори ва халқаро логистика хавфсизлиги бўйича жиддий хавотирларни уйғотди, чунки дунё бўйича денгиз орқали ташиладиган хом нефтнинг тахминан 20 фоизи айнан Ҳурмуз бўғози орқали ўтади.

Яқин Шарқ минтақасининг энг муҳим денгиз артерияси ҳисобланган Ҳурмуз бўғозида геосиёсий вазият яна кескинлашди. Эроннинг расмий «Fars» ахборот агентлиги тарқатган шошилинч хабарга кўра, Эрон Қуролли Кучлари сўнгги икки кеча-кундуз ичида бўғоз ҳудудида ҳаракатланаётган нақд 19 та кемани қўлга олди ва тўхтатиб қолди. Расмий Теҳроннинг таъкидлашича, ушбу кемалар халқаро сув йўлларида белгиланган хавфсиз ҳаракатланиш йўналишидан (маршрутдан) четга чиққан.

Тўхтатилган денгиз лайнерлари ва танкерларининг қайси давлатлар байроғи остида сузгани, уларнинг ичидаги юкларнинг тури ва экипаж аъзоларининг кейинги тақдири ҳақида ҳозирча ҳеч қандай қўшимча тафсилотлар очиқланмаган. Минтақада денгиз транспортларига ҳужумлар ва ёниш ҳолатлари кузатилаётган бир пайтда Эроннинг ушбу кенг кўламли ҳаракати жаҳон нефть бозори ва халқаро логистика хавфсизлиги бўйича жиддий хавотирларни уйғотди.

«19 та кема, номаълум юк ва бўғоздаги қаттиқ назорат»: Воқеанинг 5 та асосий нуқтаси

Ҳурмуз бўғозидаги фавқулодда ҳолат бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Икки суткада 19 та кема ушланди: Эрон ҳарбий кучлари томонидан бўғозда бир йўла 19 та кема ҳаракати тўхтатиб қўйилди;

  • Расмий сабаб — йўналишдан четлашиш: Эрон томони кемаларнинг белгиланган махсус денгиз коридоридан ташқари ҳаракатланганини асосий сабаб қилиб кўрсатмоқда;

  • Кемалар ва юклар ҳақида маълумот ёпиқ: Кемаларнинг қайси давлатларга тегишли экани, экипаж аъзолари ва манзили тўғрисида «Fars» агентлиги ахборот бермади;

  • Денгиздаги портлаш ва ёнғинлар фонида: Ҳудудда савдо кемалари ва танкерларнинг зарарланиши ва тутун ичида қолиши хавфсизлик даражаси юқори эканини кўрсатмоқда;

  • Глобал нефть йўлига тўғридан-тўғри хавф: Жаҳон нефть савдосининг бешдан бир қисми ўтадиган стратегик нуқтада Эроннинг қатъий назорати глобал бозорларга босим ўтказмоқда.

Ҳурмуз бўғозидаги фавқулодда ҳолат кўрсаткичлари таснифи

Эрон ҳарбийлари томонидан амалга оширилган амалиётнинг расмий параметрлари таққоси:

Таҳлил мезонлари ва йўналишлар

Расмий баёнотдаги маълумотлар

Мутахассислар қайд этган хавотирлар

Ҳодиса юз берган ҳудуд

Ҳурмуз бўғози (Форс кўрфази чиқиши)

Халқаро эркин кема қатнови ҳуқуқи хавф остида

Ушланган кемалар сони

Сўнгги 48 соат ичида 19 та кема

Бўғоз тарихидаги энг оммавий тўхтатишлардан бири

Кўрсатилган расмий сабаб

Белгиланган сузиш йўналишини бузиш

Сиёсий босим ва денгиз блокадаси эҳтимоли

Юклар ва кемалар мақоми

Очиқланмаган (махфий сақланмоқда)

Нефть танкерлари ёки тижорат юк кемалари бўлиши мумкин

Кейинги ҳуқуқий тақдири

Расмий баҳо ва текширувлар кутилмоқда

Халқаро денгиз ташкилоти (IMO) ва Ғарб санкциялари реакцияси

Геосиёсат ва глобал энергетика экспертизаси: Нега Ҳурмуз бўғозидаги ҳар бир кема дунёни хавотирга солади?

Халқаро хавфсизлик таҳлилчилари, ҳарбий экспертлар ва нефть бозори мутахассисларининг хулосалари:

  • «Нефть бозорининг томири»: Дунё бўйича денгиз орқали ташиладиган хом нефтнинг тахминан 20 фоизи айнан Ҳурмуз бўғози орқали ўтади; Теҳроннинг бир йўла 19 та кемани тўхтатиб қолиши глобал логистика суғуртаси нархларини ошириб, жаҳон бозорида қора олтин нархининг кескин сакрашига туртки бериши мумкин;

  • Эроннинг куч намойиши: АҚШ ва Ғарб давлатлари билан геосиёсий қарама-қаршилик кучайган бир даврда Эрон Ҳурмуз бўғози тўлиқ ўз назорати остида эканини амалда намойиш этмоқда; «йўналишни бузиш» баҳонаси ҳарбийларга исталган хорижий кемани текшириш ва ушлаб туриш учун қулай ҳуқуқий восита бўлиб хизмат қилмоқда;

  • Кескинлашув хавфи ва эҳтимолий жавоблар: Кемаларнинг тақдири номаълум қолаётгани халқаро коалиция ва денгиз хавфсизлиги кучларининг жавоб чораларини кўришига сабаб бўлиши мумкин; бундай тўқнашувлар минтақавий кескинликни ҳарбий тўқнашув даражасига чиқариш хавфини туғдиради.

Сизнингча, Эроннинг Ҳурмуз бўғозида 19 та кемани бир вақтда тўхтатиб қолиши шунчаки техника хавфсизлиги қоидаларини назорат қилишми ёки Ғарб давлатларига қаратилган жиддий геосиёсий огоҳлантириш? Ушбу вазият жаҳон нефть нархлари ва халқаро савдо йўлларига қандай таъсир кўрсатади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақа хавфсизлигига оид ушбу шошилинч таҳлилни барча билан баҳам кўринг!

Ҳурмуз бўғозиЭрон Қуролли КучлариFars агентлигиНефть бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиДенгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилди30 август 18:21АҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиАҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилди15 август 08:09Эрон ҳарбийлари АҚШ самолётини Ҳўрмузда уриб туширди (видео)Эрон ҳарбийлари АҚШ самолётини Ҳўрмузда уриб туширди (видео)4 апрел 10:0980 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди3 август 12:32Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКаспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилди26 июл 22:28Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?8 август 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота