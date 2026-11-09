Яқин Шарқда катта уруш алангаси: Саудия ва ҳусийлар тўқнашуви янги босқичга чиқди

·24·Дунё
Яқин Шарқда катта уруш алангаси: Саудия ва ҳусийлар тўқнашуви янги босқичга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция ва ҳусийлар ўртасидаги ҳарбий низо 2022 йилдан буён амал қилиб келган сулҳ июл ойида бузилгач, ўта шиддатли паллага кирди.
  • Ҳусийлар Ар-Риёддаги стратегик нишонлар, жумладан «Сауди Арамко» иншоотларига баллистик ракеталар ва дронлар орқали ҳужум уюштирди.

Яманда 2022 йилдан буён нисбий тинчликни таъминлаб келган сулҳ жорий йилнинг июль ойида тўлиқ бузилгач, Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция ва ҳусийлар («Ансоруллоҳ» ҳаракати) ўртасидаги ҳарбий низо ўзининг энг хавфли ва шиддатли палласига кирди.

Сўнгги 24 соат ичида ҳусийлар кучлари Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёддаги стратегик нишонларга баллистик ракеталар ва дронлар орқали зарба йўллади. Бунга жавобан коалиция авиацияси Яман бўйлаб 100 дан ортиқ авиазарба берди, оқибатда ўнлаб тинч аҳоли вакиллари ҳалок бўлди.

Ар-Риёдга ёпирилма ҳужум: «Aramco» офисига етказилган зарар

Ҳусийлар Саудия Арабистони ҳудудига уюштирилган кенг кўламли ҳарбий амалиёт тафсилотларини эълон қилди:

  • Нишонга олинган объектлар: Зарбалар Саудия пойтахти Ар-Риёднинг молиявий мавзеси, «Saudi Aramco» миллий нефть гиганти иншоотлари, халқаро аэропорт ҳамда Нажрондаги Миллий гвардия лагерига қаратилган;

  • Саудия томонининг баёноти: Саудия ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари баллистик ва қанотли ракеталарнинг катта қисми ҳавода йўқ қилинганини маълум қилди. Бироқ уриб туширилган ракеталарнинг қолдиқлари қулаши оқибатида Ар-Риёддаги «Aramco» компаниясининг маъмурий биноси шикастланган;

  • Қурбонлар: Ҳозирча Саудия ҳудудида қурбонлар ва тан жароҳати олганлар бўйича расмий тасдиқланган маълумот тақдим этилмади.

Ямандаги қонли сутка: 105 та авиазарба ва бозордаги фожиа

Коалиция кучларининг жавоб қайтариш амалиётлари оқибатида Яман ҳудудида қурбонлар сони кескин кўпайди:

  • Бани Ҳушайшдаги қирғин: Сано яқинидаги Бани Ҳушайш тумани (Ал-Шария қишлоғи)га йўлланган ҳаво зарбалари оқибатида камида 40 дан ортиқ инсон ҳалок бўлди, ўнлаб кишилар оғир жароҳат олди. Қурбонларнинг аксариятини аёллар ва болалар ташкил этмоқда;

  • Таиз вилоятидаги бозор: Таиз ҳудудидаги гавжум бозорга тушган ракета зарбаси туфайли камида 30 киши ҳаётдан кўз юмди. Ушбу фожиада расмий Яман ҳукумати ва ҳусийлар бир-бирини айбламоқда;

  • Бир кунда 105 та зарба: Ҳусийлар коалиция ҳарбий ҳаво кучлари бир сутканинг ўзида мамлакат бўйлаб жами 105 марта зарба берганини даъво қилмоқда.

Сўнгги тўқнашувлар хроникаси ва рақамлар

Воқеа / Ҳудуд

Зарба тури

Оқибатлари ва расмий даъволар

Ар-Риёд (Саудия)

Баллистик ракеталар, камикадзе дронлар

«Aramco» бош офисига зарар етди, ПВО нишонларни урди

Сано яқини (Бани Ҳушайш)

Коалиция ҳаво зарбалари

40 дан ортиқ қурбон (асосан болалар ва аёллар)

Таиз вилояти

Ракета зарбаси ва снайперлар ҳужуми

Маҳаллий бозорда 30 киши қурбон бўлди, шифокорлар жароҳатланди

Умумий кўрсаткич

105 та авиазарба (сутка давомида)

Сулҳ бузилганидан бери 1 700 дан ортиқ киши ҳалок бўлган

Тинчликнинг барбод бўлиши ва гуманитар фалокат

2022 йилда халқаро ҳамжамият саъй-ҳаракатлари билан имзоланган ўт очишни тўхтатиш келишуви жорий йилнинг июль ойида тўлиқ ўз кучини йўқотди.

БМТ ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ҳисоботларига кўра, сўнгги бир неча ой ичида қайта авж олган жанглар туфайли 1 700 дан ортиқ инсон ҳалок бўлди, 300 мингдан зиёд аҳоли ўз уй-жойларини ташлаб қочишга мажбур бўлди. Эрон ва АҚШ атрофидаги умумий геосиёсий кескинликнинг чуқурлашиши мазкур можаронинг бутун Яқин Шарқ минтақасига ёйилиш хавфини тобора кучайтирмоқда.

Яман можаросиҲусийларSaudi AramcoАр-Риёд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга борди16 сентябр 09:56Нефть бозорида "портлаш": нархлар 2022 йилги рекордга яқинлашмоқдаНефть бозорида "портлаш": нархлар 2022 йилги рекордга яқинлашмоқда23 октябр 23:03«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?12 октябр 17:00Саудия Арабистони Макка шаҳри яқинида ҳусийлар дронини уриб туширдиСаудия Арабистони Макка шаҳри яқинида ҳусийлар дронини уриб туширди30 октябр 20:20Очлик билан курашаётган Ямандаги эгизакларОчлик билан курашаётган Ямандаги эгизаклар29 октябр 17:28«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди6 октябр 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди