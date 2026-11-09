Яқин Шарқда катта уруш алангаси: Саудия ва ҳусийлар тўқнашуви янги босқичга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция ва ҳусийлар ўртасидаги ҳарбий низо 2022 йилдан буён амал қилиб келган сулҳ июл ойида бузилгач, ўта шиддатли паллага кирди.
- Ҳусийлар Ар-Риёддаги стратегик нишонлар, жумладан «Сауди Арамко» иншоотларига баллистик ракеталар ва дронлар орқали ҳужум уюштирди.
Яманда 2022 йилдан буён нисбий тинчликни таъминлаб келган сулҳ жорий йилнинг июль ойида тўлиқ бузилгач, Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция ва ҳусийлар («Ансоруллоҳ» ҳаракати) ўртасидаги ҳарбий низо ўзининг энг хавфли ва шиддатли палласига кирди.
Сўнгги 24 соат ичида ҳусийлар кучлари Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёддаги стратегик нишонларга баллистик ракеталар ва дронлар орқали зарба йўллади. Бунга жавобан коалиция авиацияси Яман бўйлаб 100 дан ортиқ авиазарба берди, оқибатда ўнлаб тинч аҳоли вакиллари ҳалок бўлди.
Ар-Риёдга ёпирилма ҳужум: «Aramco» офисига етказилган зарар
Ҳусийлар Саудия Арабистони ҳудудига уюштирилган кенг кўламли ҳарбий амалиёт тафсилотларини эълон қилди:
Нишонга олинган объектлар: Зарбалар Саудия пойтахти Ар-Риёднинг молиявий мавзеси, «Saudi Aramco» миллий нефть гиганти иншоотлари, халқаро аэропорт ҳамда Нажрондаги Миллий гвардия лагерига қаратилган;
Саудия томонининг баёноти: Саудия ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари баллистик ва қанотли ракеталарнинг катта қисми ҳавода йўқ қилинганини маълум қилди. Бироқ уриб туширилган ракеталарнинг қолдиқлари қулаши оқибатида Ар-Риёддаги «Aramco» компаниясининг маъмурий биноси шикастланган;
Қурбонлар: Ҳозирча Саудия ҳудудида қурбонлар ва тан жароҳати олганлар бўйича расмий тасдиқланган маълумот тақдим этилмади.
Ямандаги қонли сутка: 105 та авиазарба ва бозордаги фожиа
Коалиция кучларининг жавоб қайтариш амалиётлари оқибатида Яман ҳудудида қурбонлар сони кескин кўпайди:
Бани Ҳушайшдаги қирғин: Сано яқинидаги Бани Ҳушайш тумани (Ал-Шария қишлоғи)га йўлланган ҳаво зарбалари оқибатида камида 40 дан ортиқ инсон ҳалок бўлди, ўнлаб кишилар оғир жароҳат олди. Қурбонларнинг аксариятини аёллар ва болалар ташкил этмоқда;
Таиз вилоятидаги бозор: Таиз ҳудудидаги гавжум бозорга тушган ракета зарбаси туфайли камида 30 киши ҳаётдан кўз юмди. Ушбу фожиада расмий Яман ҳукумати ва ҳусийлар бир-бирини айбламоқда;
Бир кунда 105 та зарба: Ҳусийлар коалиция ҳарбий ҳаво кучлари бир сутканинг ўзида мамлакат бўйлаб жами 105 марта зарба берганини даъво қилмоқда.
Сўнгги тўқнашувлар хроникаси ва рақамлар
Воқеа / Ҳудуд
Зарба тури
Оқибатлари ва расмий даъволар
Ар-Риёд (Саудия)
Баллистик ракеталар, камикадзе дронлар
«Aramco» бош офисига зарар етди, ПВО нишонларни урди
Сано яқини (Бани Ҳушайш)
Коалиция ҳаво зарбалари
40 дан ортиқ қурбон (асосан болалар ва аёллар)
Таиз вилояти
Ракета зарбаси ва снайперлар ҳужуми
Маҳаллий бозорда 30 киши қурбон бўлди, шифокорлар жароҳатланди
Умумий кўрсаткич
105 та авиазарба (сутка давомида)
Сулҳ бузилганидан бери 1 700 дан ортиқ киши ҳалок бўлган
Тинчликнинг барбод бўлиши ва гуманитар фалокат
2022 йилда халқаро ҳамжамият саъй-ҳаракатлари билан имзоланган ўт очишни тўхтатиш келишуви жорий йилнинг июль ойида тўлиқ ўз кучини йўқотди.
БМТ ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ҳисоботларига кўра, сўнгги бир неча ой ичида қайта авж олган жанглар туфайли 1 700 дан ортиқ инсон ҳалок бўлди, 300 мингдан зиёд аҳоли ўз уй-жойларини ташлаб қочишга мажбур бўлди. Эрон ва АҚШ атрофидаги умумий геосиёсий кескинликнинг чуқурлашиши мазкур можаронинг бутун Яқин Шарқ минтақасига ёйилиш хавфини тобора кучайтирмоқда.
Изоҳлар 0
…