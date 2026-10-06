«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди

·2·Дунё
«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди

Яқин Шарқ давлатларидан хомашё етказиб бериш ҳажми урушдан олдинги кўрсаткичларга қайтган бўлса-да, дунё энергетика бозорида хотиржамликка ўрин йўқ. Саудия Арабистонининг давлат нефть гиганти — Saudi Aramco раҳбари Амин Носир халқаро захиралар «даҳшатли даражада паст» эканини маълум қилиб, глобал бозорлар учун янги хатар тўлқини яқинлашаётганидан қаттиқ хавотир билдирди.

Bloomberg ахборот агентлиги хабарига кўра, таъминотдаги ҳар қандай узилишларни юмшатиб туриши керак бўлган стратегик буферлар кескин тугаб бораётгани Ҳурмуз бўғозидаги кемалар қатнови тўлиқ тикланмаган шароитда вазиятни янада издан чиқариши мумкин.

«G7»дан 100 миллион баррель: Оқ уй иттифоқчиларни қандай кўндирди?

Aramco раҳбарининг баёноти «Катта еттилик» (G7) мамлакатлари қабул қилган фавқулодда қарор ортидан янгради. Мазкур келишувга кўра, давлатлар тўрт ой давомида ўз стратегик захираларидан 100 миллион баррель хом нефть ва дизель ёнилғисини бозорга чиқаришга рози бўлди:

  • Вашингтоннинг талаби: Ушбу келишув АҚШ Президенти маъмуриятининг европалик иттифоқчиларга ўтказган кучли босими натижасида эришилди. Оқ уй ҳатто Европага дизель экспортини тўхтатиш билан огоҳлантириб, улардан стратегик захираларни сотишни ва шу орқали АҚШ ёқилғи қуйиш шохобчаларидаги рекорд нархларни туширишни талаб қилган;

  • АҚШ захираларининг тугаши: АҚШ Энергетика вазирлиги (EIA) тақдим этган маълумотларга кўра, 25 сентябрь ҳолатига мамлакат стратегик нефть захиралари 283 миллион баррельгача қулаган. Февраль ойидан бери ушбу захиралар қарийб 132 миллион баррелга қисқариб кетди.

Захираларни тўлдириш учун икки йил керак бўлади

Амин Носирнинг таъкидлашича, бозорни сунъий равишда захиралар ҳисобига тўлдириш фақат вақтинчалик самара беради:

  • Узоқ муддатли тикланиш: Мунтазам етказиб бериш тикланган тақдирда ҳам, давлатларга сотиб юборилган улкан стратегик резервларни қайта тўлдириш учун камида икки йил вақт керак бўлади;

  • Бозор заифлиги: Захираларнинг камайиши дунё бозорини ҳар қандай геосиёсий форс-мажор ҳолатлари олдида ҳимоясиз қолдирмоқда.

Экспорт тикланди, лекин нархлар нега тушмаяпти?

Гарчи ўтган ҳафтада Яқин Шарқ давлатларидан нефть жўнатиш кўрсаткичлари урушдан олдинги даражадан ошган бўлса-да, нархларнинг арзонлашиши кузатилмаётганига асосий сабаб транспорт логистикасидир:

  • Фрахт ва суғурта баҳосининг сакраши: Ҳарбий хатарлар сабабли танкерлар ижараси (фрахт) ҳамда денгиз суғуртаси нархлари бир неча баробарга қимматлашиб кетган бўлиб, улар хомашё умумий таннархининг катта қисмини «еб қўймоқда»;

  • Бозорлардаги кузатув: Ноаниқлик фонида нефть котировкалари юқорилигича қолмоқда, айрим давлатлар (хусусан, Россия ҳукумати) эса йил охиригача Urals маркасидаги нефть нархи баррелига 54 доллардан ошмаслигини прогноз қилмоқда.

Экспертлар фикрича, захиралар сарфлаб бўлингач, реал ишлаб чиқариш ва транспорт йўлаклари барқарорлашмаса, глобал ёқилғи бозори янада оғир нарх портлашларига дуч келиши мумкин.

Saudi AramcoG7нефть бозориАмин Носир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушдиСаудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди29 сентябр 09:31Саудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашдиСаудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашди23 сентябр 08:53Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)28 сентябр 11:36Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?11 сентябр 00:04Ғарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқдаҒарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқда19 сентябр 22:56Саудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлдиСаудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлди28 июн 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота