Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди

·48·Дунё
Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони «Шарқ — Ғарб» нефт қувурини тиклаб, хомашёни экспорт қилишни қайта бошлади.
  • Сауди Арамко давлат компанияси 1200 километрлик қувур орқали суткасига 7 миллион баррелгача нефтни Янбу портига етказиб бермоқда.
  • Ҳусийлар ҳужумидан сўнг зарарланган учта насос стансиясини айланиб ўтувчи муқобил тармоқлар рекорд даражада қисқа вақт ичида қуриб битказилди.

Глобал энергетика бозорида узоқ кутилган барқарорлашув кузатилмоқда: Саудия Арабистони ҳусийлар ҳужуми оқибатида жиддий шикастланган стратегик «Шарқ — Ғарб» нефть қувури фаолиятини тўлиқ тиклаб, хомашёни хорижга экспорт қилишни қайта бошлади. «Bloomberg» агентлигининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, қиролликнинг миллий нефть гиганти бўлган Saudi Aramco давлат компанияси нефтни чет элга етказиб бериш учун тизим орқали ҳайдаш ишларига расман киришди.

Умумий узунлиги 1,2 минг километрни ташкил этувчи ушбу қувур Шарқий вилоятдаги конлардан олинадиган қора олтинни Қизил денгиз соҳилидаги Янбу портига етказиб беради ва суткасига 7 миллион баррелгача ўтказувчанлик қувватига эга. Сентябрь ойи бошида амалга оширилган ҳужумдан сўнг Саудия муҳандислари рекорд даражада қисқа вақт ичида зарарланган учта насос станциясини айланиб ўтувчи муқобил тармоқларни барпо этиб, логистикани тиклашга муваффақ бўлди. Таъминот тўхтаб қолган вақтда жаҳон бозорларида 109 долларгача сакраб кетган нефть нархи қувур ишга тушгани эълон қилингач, дарҳол 95 долларгача пасайди.

«1200 км магистраль, кунига 7 млн баррель ва 95 долларлик нарх»: Энергетика тикланишининг 5 та асосий нуқтаси

«Шарқ — Ғарб» қувурининг қайта ишга туширилиши ва жаҳон бозори реакцияси бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • «Шарқ — Ғарб» қувури тўлиқ қайта ишга тушди: Ҳусийлар зарбасидан шикастланган стратегик нефть тармоғи қайта тикланди ва хорижга жўнатиш бошланди;

  • Saudi Aramco экспортни қайта жонлантирди: Миллий нефть компанияси Янбу порти орқали халқаро танкерларга нефть юклашни тўлақонли давом эттирмоқда;

  • Суткасига 7 миллион баррель қувват: 1200 километрлик улкан магистрал Саудия нефтининг асосий қисмини Қизил денгизга олиб чиқувчи бош йўл саналади;

  • 3 та насос станцияси айланиб ўтилди: Саудиялик муҳандислар зарарланган станциялар атрофида тезкорлик билан янги айланма қувур тармоқларини қуриб битказди;

  • Нефть нархи 14 долларга арзонлашди: Таъминот узилиши пайтида 109 долларгача кўтарилган бир баррель нефть нархи қувур тиклангач, 95 долларгача пасайди.

«Шарқ — Ғарб» нефть қувурининг техник ва бозор параметрлари таснифи

Стратегик қувур кўрсаткичлари ва унинг жаҳон бозоридаги ўрни бўйича таҳлилий жадвал:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Расмий техник кўрсаткичлар

Бозор ва геосиёсат учун аҳамияти

Қувур узунлиги ва йўналиши

1 200 км (Шарқий вилоят — Янбу порти)

Форс кўрфазидаги хавфли бўғозларни четлаб ўтувчи муқобил йўл

Кунлик ўтказиш қобилияти

Кунига 7 миллион баррелгача нефть

Глобал кунлик нефть истеъмолининг салмоқли қисмини ташкил этади

Инфратузилмага қилинган ҳужум

Сентябрь бошида 3 та насос станцияси нишонга олинган

Ҳарбий зарбаларга қарши муқобил айланма ечимлар муваффақияти

Қайта тиклаш усули ва тезлиги

Зарарланган нуқталарни айланиб ўтувчи тармоқ

Рекорд даражада қисқа фурсатда таъминот тикланди

Жаҳонда нефть нархи ўзгариши

109 доллардан 95 долларгача тушди (-14 $)

Глобал энергетика бозоридаги нарх ваҳимаси ва инфляция пасайди

Бошқарувчи миллий оператор

Saudi Aramco давлат корпорацияси

Жаҳоннинг энг йирик таъминотчиси сифатидаги барқарорлик кафолати

Энергетика ва геосиёсат экспертизаси: Нега бу воқеа жаҳон иқтисодиётини қутқариб қолди?

Халқаро энергетика таҳлилчилари, нефть трейдерлари ва геосиёсатчиларнинг хулосалари:

  • «Ҳурмуз бўғозини четлаб ўтиш хавфсизлиги»: 1200 километрлик ушбу қувур шунчаки муҳандислик иншооти эмас; у Саудия Арабистони учун Яқин Шарқдаги тўқнашувлар ва Эрон таъсири кучли бўлган Ҳурмуз бўғозига боғланиб қолмасдан, нефтни тўғридан-тўғри Қизил денгиз орқали Европа ва Осиёга чиқаришнинг ягона қуруқликдаги нажот йўлидир;

  • «Saudi Aramco тезкорлиги ва нарх мувозанати»: 3 та асосий насос станцияси ишдан чиққанига қарамай, компаниянинг тезкорлик билан айланма қувурлар ётқизиши Саудия муҳандислик тизимининг юқори инқирозга чидамлилигини исботлади; нархларнинг дарҳол 14 долларга тушиши Ар-Риёд ҳамон жаҳон бозоридаги мувозанатни сақлаб турувчи асосий «регулятор» эканини яна бир карра намоён этди;

  • Глобал заифлик ва ҳимоя масаласи: Сентябрь ойидаги ҳусийлар ҳужуми дунё нефть таъминоти занжири нақадар нозик эканини кўрсатди; биргина қувурнинг қисқа вақтга тўхташи нархларни 109 долларгача чиқариб, бутун дунёда ёқилғи ва маҳсулотлар инфляциясини тезлаштириб юборди; бу эса халқаро коалициялардан Яқин Шарқ логистика артерияларини ҳаво ҳужумидан ҳимоя қилиш чораларини янада кучайтиришни талаб қилади.

Сизнингча, Саудия Арабистонининг нефть экспортини тўлиқ тиклаши жаҳон бозорида нархларнинг янада арзонлашишига олиб келадими ёки Яқин Шарқдаги умумий ҳарбий-сиёсий кескинлик нархларни яна 100 доллардан ошириб юбориши мумкинми? Мазкур энергетик барқарорлашув миллий ва минтақавий бозорларга қандай таъсир кўрсатади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал иқтисодиётнинг энг муҳим артериясига бағишланган ушбу таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Saudi AramcoSharq‑Garb neft quvuriHouthi hujumYamb porti
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашдиСаудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашди23 сентябр 08:53«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди16 сентябр 22:33Ғарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқдаҒарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқда19 сентябр 22:56Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...12 сентябр 17:04Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!27 сентябр 13:05Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?15 сентябр 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота