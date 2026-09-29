Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони «Шарқ — Ғарб» нефт қувурини тиклаб, хомашёни экспорт қилишни қайта бошлади.
- Сауди Арамко давлат компанияси 1200 километрлик қувур орқали суткасига 7 миллион баррелгача нефтни Янбу портига етказиб бермоқда.
- Ҳусийлар ҳужумидан сўнг зарарланган учта насос стансиясини айланиб ўтувчи муқобил тармоқлар рекорд даражада қисқа вақт ичида қуриб битказилди.
Глобал энергетика бозорида узоқ кутилган барқарорлашув кузатилмоқда: Саудия Арабистони ҳусийлар ҳужуми оқибатида жиддий шикастланган стратегик «Шарқ — Ғарб» нефть қувури фаолиятини тўлиқ тиклаб, хомашёни хорижга экспорт қилишни қайта бошлади. «Bloomberg» агентлигининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, қиролликнинг миллий нефть гиганти бўлган Saudi Aramco давлат компанияси нефтни чет элга етказиб бериш учун тизим орқали ҳайдаш ишларига расман киришди.
Умумий узунлиги 1,2 минг километрни ташкил этувчи ушбу қувур Шарқий вилоятдаги конлардан олинадиган қора олтинни Қизил денгиз соҳилидаги Янбу портига етказиб беради ва суткасига 7 миллион баррелгача ўтказувчанлик қувватига эга. Сентябрь ойи бошида амалга оширилган ҳужумдан сўнг Саудия муҳандислари рекорд даражада қисқа вақт ичида зарарланган учта насос станциясини айланиб ўтувчи муқобил тармоқларни барпо этиб, логистикани тиклашга муваффақ бўлди. Таъминот тўхтаб қолган вақтда жаҳон бозорларида 109 долларгача сакраб кетган нефть нархи қувур ишга тушгани эълон қилингач, дарҳол 95 долларгача пасайди.
«1200 км магистраль, кунига 7 млн баррель ва 95 долларлик нарх»: Энергетика тикланишининг 5 та асосий нуқтаси
«Шарқ — Ғарб» қувурининг қайта ишга туширилиши ва жаҳон бозори реакцияси бўйича энг муҳим расмий далиллар:
«Шарқ — Ғарб» қувури тўлиқ қайта ишга тушди: Ҳусийлар зарбасидан шикастланган стратегик нефть тармоғи қайта тикланди ва хорижга жўнатиш бошланди;
Saudi Aramco экспортни қайта жонлантирди: Миллий нефть компанияси Янбу порти орқали халқаро танкерларга нефть юклашни тўлақонли давом эттирмоқда;
Суткасига 7 миллион баррель қувват: 1200 километрлик улкан магистрал Саудия нефтининг асосий қисмини Қизил денгизга олиб чиқувчи бош йўл саналади;
3 та насос станцияси айланиб ўтилди: Саудиялик муҳандислар зарарланган станциялар атрофида тезкорлик билан янги айланма қувур тармоқларини қуриб битказди;
Нефть нархи 14 долларга арзонлашди: Таъминот узилиши пайтида 109 долларгача кўтарилган бир баррель нефть нархи қувур тиклангач, 95 долларгача пасайди.
«Шарқ — Ғарб» нефть қувурининг техник ва бозор параметрлари таснифи
Стратегик қувур кўрсаткичлари ва унинг жаҳон бозоридаги ўрни бўйича таҳлилий жадвал:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
Расмий техник кўрсаткичлар
Бозор ва геосиёсат учун аҳамияти
Қувур узунлиги ва йўналиши
1 200 км (Шарқий вилоят — Янбу порти)
Форс кўрфазидаги хавфли бўғозларни четлаб ўтувчи муқобил йўл
Кунлик ўтказиш қобилияти
Кунига 7 миллион баррелгача нефть
Глобал кунлик нефть истеъмолининг салмоқли қисмини ташкил этади
Инфратузилмага қилинган ҳужум
Сентябрь бошида 3 та насос станцияси нишонга олинган
Ҳарбий зарбаларга қарши муқобил айланма ечимлар муваффақияти
Қайта тиклаш усули ва тезлиги
Зарарланган нуқталарни айланиб ўтувчи тармоқ
Рекорд даражада қисқа фурсатда таъминот тикланди
Жаҳонда нефть нархи ўзгариши
109 доллардан 95 долларгача тушди (-14 $)
Глобал энергетика бозоридаги нарх ваҳимаси ва инфляция пасайди
Бошқарувчи миллий оператор
Saudi Aramco давлат корпорацияси
Жаҳоннинг энг йирик таъминотчиси сифатидаги барқарорлик кафолати
Энергетика ва геосиёсат экспертизаси: Нега бу воқеа жаҳон иқтисодиётини қутқариб қолди?
Халқаро энергетика таҳлилчилари, нефть трейдерлари ва геосиёсатчиларнинг хулосалари:
«Ҳурмуз бўғозини четлаб ўтиш хавфсизлиги»: 1200 километрлик ушбу қувур шунчаки муҳандислик иншооти эмас; у Саудия Арабистони учун Яқин Шарқдаги тўқнашувлар ва Эрон таъсири кучли бўлган Ҳурмуз бўғозига боғланиб қолмасдан, нефтни тўғридан-тўғри Қизил денгиз орқали Европа ва Осиёга чиқаришнинг ягона қуруқликдаги нажот йўлидир;
«Saudi Aramco тезкорлиги ва нарх мувозанати»: 3 та асосий насос станцияси ишдан чиққанига қарамай, компаниянинг тезкорлик билан айланма қувурлар ётқизиши Саудия муҳандислик тизимининг юқори инқирозга чидамлилигини исботлади; нархларнинг дарҳол 14 долларга тушиши Ар-Риёд ҳамон жаҳон бозоридаги мувозанатни сақлаб турувчи асосий «регулятор» эканини яна бир карра намоён этди;
Глобал заифлик ва ҳимоя масаласи: Сентябрь ойидаги ҳусийлар ҳужуми дунё нефть таъминоти занжири нақадар нозик эканини кўрсатди; биргина қувурнинг қисқа вақтга тўхташи нархларни 109 долларгача чиқариб, бутун дунёда ёқилғи ва маҳсулотлар инфляциясини тезлаштириб юборди; бу эса халқаро коалициялардан Яқин Шарқ логистика артерияларини ҳаво ҳужумидан ҳимоя қилиш чораларини янада кучайтиришни талаб қилади.
Сизнингча, Саудия Арабистонининг нефть экспортини тўлиқ тиклаши жаҳон бозорида нархларнинг янада арзонлашишига олиб келадими ёки Яқин Шарқдаги умумий ҳарбий-сиёсий кескинлик нархларни яна 100 доллардан ошириб юбориши мумкинми? Мазкур энергетик барқарорлашув миллий ва минтақавий бозорларга қандай таъсир кўрсатади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал иқтисодиётнинг энг муҳим артериясига бағишланган ушбу таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…