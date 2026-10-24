Диогу Жотанинг рафиқаси ҳалокатдан олдинги сўнгги ёзишмаларни ошкор қилди

·3·Дунё
Диогу Жотанинг рафиқаси ҳалокатдан олдинги сўнгги ёзишмаларни ошкор қилди

«Ливерпуль» клуби ҳамда Португалия миллий терма жамоасининг собиқ юлдузи Диогу Жота 2025 йил 3 июль куни Испания ҳудудида содир бўлган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида атиги 28 ёшида фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмган эди. Ушбу мудҳиш аварияда футболчи билан бирга унинг туғишган укаси Андре Силва ҳам вафот этган.

Орадан бир йилдан кўпроқ вақт ўтиб, футболчининг беваси Руте Кардозу Диогу Жотанинг хотирасига бағишлаб нашр этилган янги китобда ҳалокат арафасида юз берган юракни эзувчи сўнгги хайрлашув лаҳзаларини илк бор сўзлаб берди.

Сўнгги хабарлар ва жавобсиз қолган хавотир

Италиянинг derbyderbyderby.it нашри марҳум ҳужумчининг рафиқаси Руте Кардозунинг китобдаги хотираларидан иқтибос келтирди:

  • Қисқа виртуал хайрлашув: Жуфтлик шахсан хайрлашганидан сўнг ҳам телефон орқали қисқа хабарлар алмашишни давом эттирган;

  • Сўнгги жавоб: «Мен унга хабар ёзиб, “оқ йўл” тиладим. У эса менга фақатгина битта белги (эможи) билан қисқа жавоб қайтарди;

  • Она ва аёл хавотири: Шундан сўнг мен яна ёзиб, йўлда жуда эътиборли ва эҳтиёткор бўлишини тайинладим», — дея эслайди Руте Кардозу.

Афсуски, ана шу қисқа ёзишмалар оиланинг сўнгги мулоқоти бўлиб қолди ва бир неча соат ўтиб, ака-укалар автоҳалокат қурбонига айланди.

«Forever 20»: «Энфилд»да ака-укалар хотирасига муҳташам ёдгорлик

Англиянинг «Ливерпуль» клуби жамоа ғалабаларига улкан ҳисса қўшган ва 20-рақам остида тўп сурган португалиялик ҳужумчисини унутгани йўқ:

  • «Forever 20» лойиҳаси: Клуб раҳбарияти Диогу Жота ҳамда унинг укаси Андре Силванинг ёрқин хотирасини абадийлаштириш мақсадида жамоанинг уй аренаси — «Энфилд» стадиони ҳудудида махсус ёдгорлик барпо этиш режасини тақдим этди;

  • Мангу хотира: Ушбу ҳайкал мажмуаси «Forever 20» («Мангу 20») деб номланиши ва мерсисайдликлар мухлислари учун жамоа афсонасига ҳурмат бажо келтирадиган муқаддас қадамжога айланиши кутилмоқда.

Бу фожиа нафақат Португалия ва Англия, балки бутун жаҳон футболи ихлосмандлари учун катта ва оғир йўқотиш бўлиб қолмоқда.

Диогу ЖотаЛиверпульЭнфилдРуте Кардозу
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ибраима Конате “Ливерпуль” мухлислари билан ҳиссиётли хайрлашди... Ибраима Конате “Ливерпуль” мухлислари билан ҳиссиётли хайрлашди...31 май 22:38Муҳаммад Салаҳ Ҳендерсоннинг "Ливерпуль"га қайтишига алоҳида эътибор қаратдиМуҳаммад Салаҳ Ҳендерсоннинг "Ливерпуль"га қайтишига алоҳида эътибор қаратди3 май 16:12Андони Ираола "Ливерпул"да янги даврни бошлашга тайёр!Андони Ираола "Ливерпул"да янги даврни бошлашга тайёр!5 июн 11:43Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига бағишланган ёдгорлик лойиҳасини тақдим этдиЛиверпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига бағишланган ёдгорлик лойиҳасини тақдим этди11 май 15:16Эрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиЭрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлди18 июн 16:52Ҳиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолдиҲиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолди1 октябр 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди