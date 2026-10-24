Диогу Жотанинг рафиқаси ҳалокатдан олдинги сўнгги ёзишмаларни ошкор қилди
«Ливерпуль» клуби ҳамда Португалия миллий терма жамоасининг собиқ юлдузи Диогу Жота 2025 йил 3 июль куни Испания ҳудудида содир бўлган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида атиги 28 ёшида фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмган эди. Ушбу мудҳиш аварияда футболчи билан бирга унинг туғишган укаси Андре Силва ҳам вафот этган.
Орадан бир йилдан кўпроқ вақт ўтиб, футболчининг беваси Руте Кардозу Диогу Жотанинг хотирасига бағишлаб нашр этилган янги китобда ҳалокат арафасида юз берган юракни эзувчи сўнгги хайрлашув лаҳзаларини илк бор сўзлаб берди.
Сўнгги хабарлар ва жавобсиз қолган хавотир
Италиянинг derbyderbyderby.it нашри марҳум ҳужумчининг рафиқаси Руте Кардозунинг китобдаги хотираларидан иқтибос келтирди:
Қисқа виртуал хайрлашув: Жуфтлик шахсан хайрлашганидан сўнг ҳам телефон орқали қисқа хабарлар алмашишни давом эттирган;
Сўнгги жавоб: «Мен унга хабар ёзиб, “оқ йўл” тиладим. У эса менга фақатгина битта белги (эможи) билан қисқа жавоб қайтарди;
Она ва аёл хавотири: Шундан сўнг мен яна ёзиб, йўлда жуда эътиборли ва эҳтиёткор бўлишини тайинладим», — дея эслайди Руте Кардозу.
Афсуски, ана шу қисқа ёзишмалар оиланинг сўнгги мулоқоти бўлиб қолди ва бир неча соат ўтиб, ака-укалар автоҳалокат қурбонига айланди.
«Forever 20»: «Энфилд»да ака-укалар хотирасига муҳташам ёдгорлик
Англиянинг «Ливерпуль» клуби жамоа ғалабаларига улкан ҳисса қўшган ва 20-рақам остида тўп сурган португалиялик ҳужумчисини унутгани йўқ:
«Forever 20» лойиҳаси: Клуб раҳбарияти Диогу Жота ҳамда унинг укаси Андре Силванинг ёрқин хотирасини абадийлаштириш мақсадида жамоанинг уй аренаси — «Энфилд» стадиони ҳудудида махсус ёдгорлик барпо этиш режасини тақдим этди;
Мангу хотира: Ушбу ҳайкал мажмуаси «Forever 20» («Мангу 20») деб номланиши ва мерсисайдликлар мухлислари учун жамоа афсонасига ҳурмат бажо келтирадиган муқаддас қадамжога айланиши кутилмоқда.
Бу фожиа нафақат Португалия ва Англия, балки бутун жаҳон футболи ихлосмандлари учун катта ва оғир йўқотиш бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…