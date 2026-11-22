«Ливерпул» — «Манчестер Юнайтед»: асосий таркиблар эълон қилинди
Англия Премьер-лигасининг 11-турида «Ливерпул» ва «Манчестер Юнайтед» ўзаро тўқнаш келади. Англия футболидаги энг катта рақобатлардан бири саналган ушбу баҳс олдидан ҳар икки жамоанинг асосий таркиблари маълум бўлди. Учрашув бугун, 22 ноябрь куни Тошкент вақти билан 21:30 да старт олади.
«Ливерпул» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни қабул қилади. Икки клуб ўртасидаги тўқнашув нафақат турнир жадвалидаги очколар, балки тарихий рақобат ва мухлислар учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга.
Мезбонлар мавсумнинг ушбу босқичида турнир жадвалида юқорироқ ўринни эгаллаб турибди. «Манчестер Юнайтед» эса рақиб майдонида муҳим очколарни қўлга киритишга ҳаракат қилади.
«Ливерпул» ва «Манчестер Юнайтед»нинг асосий таркиблари
Тренерлар штаби муҳим учрашув учун танланган футболчилар рўйхатини эълон қилди. Ҳар икки жамоа ҳам майдонга асосий таркибда тушади.
АПЛ, 11-тур
«Ливерпул» — «Манчестер Юнайтед»
Сана: 22 ноябрь
Бошланиш вақти: 21:30 (Тошкент вақти)
«Ливерпул»: Алиссон, Араухо, Барколя, Исак, Жейк, Керкез, Мак Аллистер, Нгумоа, Собослаи, ван Дейк, Вирц.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Куня, Далот, де Лигт, Доргу, Фернандеш, Майну, Мартинес, Мбеумо, Тилеманс, Йоро.
Жамоалар турнир жадвалида қайси ўринда?
Ушбу учрашув олдидан «Ливерпул» 18 очко билан Премьер-лига турнир жадвалида 5-ўринни эгаллаб турибди. «Манчестер Юнайтед» эса 8 очко жамғарган ҳолда 9-поғонада бормоқда.
Мезбонлар ғалаба орқали юқори ўринларга кўтарилиш имкониятига эга бўлса, «Манчестер Юнайтед» учун ҳам рақиб майдонидаги очколар турнирдаги вазиятни яхшилаш нуқтаи назаридан муҳим.
Англия футболидаги икки буюк клубнинг навбатдаги тўқнашуви мухлислар эътиборини ўзига жалб қилмоқда. Энди барча эътибор «Энфилд»даги баҳсга қаратилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…