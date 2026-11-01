АПЛда супер баҳс: “Ливерпуль” — “Арсенал” қарама-қаршилиги олдидан нималар маълум?

·76·Спорт
АПЛда супер баҳс: “Ливерпуль” — “Арсенал” қарама-қаршилиги олдидан нималар маълум?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида 1 ноябр куни «Ливерпул» ва «Арсенал» жамоалари «Энфилд» стадионида ўзаро тўқнаш келади.
  • Тошкент вақти билан соат 21:30 да бошланадиган мазкур марказий баҳсни бош ҳакам Эндрю Медли бошқариб боради.
  • Жамоаларнинг сўнгги бешта ўзаро ўйинида мутлақ тенглик кузатилиб, ҳар икки томон биттадан ғалабага эришган ва учта учрашув дуранг билан якунланган.

Англия Премьер-лигасида навбатдаги супер тўқнашув куни. Бугун, 1 ноябрь куни миллионлаб футбол мухлислари интиқлик билан кутган марказий баҳс — 9-тур доирасидаги «Ливерпуль» — «Арсенал» қарама-қаршилиги бўлиб ўтади.

Афсонавий «Энфилд» стадиони мезбонлик қиладиган ушбу шиддатли беллашув Тошкент вақти билан соат 21:30 да бошланади. Мазкур муҳим учрашувни бош ҳакам сифатида Эндрю Медли бошқариб боради.

Ўзаро тўқнашувлар тарихи: Мутлақ тенглик ва дуранглар серияси

Икки гигант клуб ўртасидаги сўнгги ўйинлар ҳар доим кескин кураш ва кутилмаган натижаларга бой бўлиб келмоқда. Жамоаларнинг ўзаро охирги 5 та баҳсида муросасиз мувозанат ҳукм сурмоқда — ҳар икки томон ҳисобида биттадан ғалаба мавжуд, қолган 3 та беллашув эса дуранг натижа билан якунланган:

  • 8 январь, 2026 йил: «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:0;

  • 31 август, 2025 йил: «Ливерпуль» — «Арсенал» — 1:0;

  • 11 май, 2025 йил: «Ливерпуль» — «Арсенал» — 2:2;

  • 27 октябрь, 2024 йил: «Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:2;

  • 4 февраль, 2024 йил: «Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:1.

Нималар кутилмоқда?

«Энфилд»даги тўқнашув ҳар доим чемпионлик пойгаси ва жадвал юқорисидаги ўринлар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган. 9-тур доирасида кечадиган бугунги баҳсда ҳар икки жамоа ҳам фақат ғалабани кўзлаб майдонга тушади:

  • «Ливерпуль»: Ўз уйида мухлисларининг шиддатли қўллаб-қувватлаши остида очко йўқотмасликка ва турнир жадвалидаги етакчилик амбицияларини мустаҳкамлашга интилади;

  • «Арсенал»: Ливерпулга оғир сафарда тартибли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумлар орқали рақибини таслим этиб, Лондонга уч очко билан қайтишни мақсад қилган.

Бугун тунда миллионлар нигоҳи Ливерпулга қаратилади — бу ерда ҳақиқий инглиз футболи драмаси намойиш этилиши шубҳасиз.

Англия Премьер-лигасиЛиверпульАрсеналЭнфилд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диогу Жотанинг рафиқаси ҳалокатдан олдинги сўнгги ёзишмаларни ошкор қилдиДиогу Жотанинг рафиқаси ҳалокатдан олдинги сўнгги ёзишмаларни ошкор қилди24 октябр 10:38АПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучдиАПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучди25 октябр 21:28Ливерпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:46Брентфорд — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матнБрентфорд — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:47Ноттингем — Арсенал: таркиблар ва жонли матнНоттингем — Арсенал: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:26«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлди«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлди10 октябр 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози