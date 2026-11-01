АПЛда супер баҳс: “Ливерпуль” — “Арсенал” қарама-қаршилиги олдидан нималар маълум?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида 1 ноябр куни «Ливерпул» ва «Арсенал» жамоалари «Энфилд» стадионида ўзаро тўқнаш келади.
- Тошкент вақти билан соат 21:30 да бошланадиган мазкур марказий баҳсни бош ҳакам Эндрю Медли бошқариб боради.
- Жамоаларнинг сўнгги бешта ўзаро ўйинида мутлақ тенглик кузатилиб, ҳар икки томон биттадан ғалабага эришган ва учта учрашув дуранг билан якунланган.
Англия Премьер-лигасида навбатдаги супер тўқнашув куни. Бугун, 1 ноябрь куни миллионлаб футбол мухлислари интиқлик билан кутган марказий баҳс — 9-тур доирасидаги «Ливерпуль» — «Арсенал» қарама-қаршилиги бўлиб ўтади.
Афсонавий «Энфилд» стадиони мезбонлик қиладиган ушбу шиддатли беллашув Тошкент вақти билан соат 21:30 да бошланади. Мазкур муҳим учрашувни бош ҳакам сифатида Эндрю Медли бошқариб боради.
Ўзаро тўқнашувлар тарихи: Мутлақ тенглик ва дуранглар серияси
Икки гигант клуб ўртасидаги сўнгги ўйинлар ҳар доим кескин кураш ва кутилмаган натижаларга бой бўлиб келмоқда. Жамоаларнинг ўзаро охирги 5 та баҳсида муросасиз мувозанат ҳукм сурмоқда — ҳар икки томон ҳисобида биттадан ғалаба мавжуд, қолган 3 та беллашув эса дуранг натижа билан якунланган:
8 январь, 2026 йил: «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:0;
31 август, 2025 йил: «Ливерпуль» — «Арсенал» — 1:0;
11 май, 2025 йил: «Ливерпуль» — «Арсенал» — 2:2;
27 октябрь, 2024 йил: «Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:2;
4 февраль, 2024 йил: «Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:1.
Нималар кутилмоқда?
«Энфилд»даги тўқнашув ҳар доим чемпионлик пойгаси ва жадвал юқорисидаги ўринлар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган. 9-тур доирасида кечадиган бугунги баҳсда ҳар икки жамоа ҳам фақат ғалабани кўзлаб майдонга тушади:
«Ливерпуль»: Ўз уйида мухлисларининг шиддатли қўллаб-қувватлаши остида очко йўқотмасликка ва турнир жадвалидаги етакчилик амбицияларини мустаҳкамлашга интилади;
«Арсенал»: Ливерпулга оғир сафарда тартибли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумлар орқали рақибини таслим этиб, Лондонга уч очко билан қайтишни мақсад қилган.
Бугун тунда миллионлар нигоҳи Ливерпулга қаратилади — бу ерда ҳақиқий инглиз футболи драмаси намойиш этилиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…