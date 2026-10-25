Европада қишки вақт бошланди: соатлар бир соат орқага сурилди

·0·Дунё
Европада қишки вақт бошланди: соатлар бир соат орқага сурилди

Европа Иттифоқи мамлакатлари 25 октябрь куни ёзги вақтдан қишки вақтга ўтди. Шу муносабат билан соат миллари бир соат орқага сурилди. Бу ҳақда «Deutsche Welle» хабар берди.

Қайд этилишича, Германия, Франция ва бошқа Марказий Европа мамлакатларида маҳаллий вақт билан соат 03:00 да соат миллари 02:00 га қайтарилди. Натижада аҳоли бир соат кўпроқ ухлаш имконига эга бўлди.

Европа Иттифоқида ёзги ва қишки вақтга ўтишнинг ягона тартиби амал қилади. Унга кўра, март ойининг охирги якшанбасида соатлар бир соат олдинга, октябрь ойининг охирги якшанбасида эса бир соат орқага сурилади.

2019 йилда Европа парламенти соатларни мавсумий ўзгартиришдан воз кечиш таклифини қўллаб-қувватлаган эди. Бироқ Иттифоқ мамлакатлари ягона қарорга келмагани сабабли амалдаги тартиб сақланиб қолмоқда.

Европа Иттифоқида учта вақт минтақаси мавжуд. Ирландия ва Португалия қишда Гринвич вақтидан фойдаланади. Германия ва Франция каби мамлакатларда Марказий Европа вақти, Финляндия ва Болтиқбўйи давлатларида эса Шарқий Европа вақти амал қилади. Ҳар бир минтақада соатлар маҳаллий вақтга мувофиқ ўзгартирилади.

Навбатдаги мавсумий вақт ўзгариши 2027 йил 28 март куни бўлиб, ўшанда соат миллари бир соат олдинга сурилади.

Европа ИттифоқиЕвропа парламентиҚишки вақтDeutsche Welle
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...12 сентябр 17:04Путиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутдиПутиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутди10 октябр 08:05Жағини тўғрилатмоқчи бўлган аёлнинг юзи жиддий ўзгардиЖағини тўғрилатмоқчи бўлган аёлнинг юзи жиддий ўзгарди8 октябр 10:20«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади11 сентябр 00:02Хитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиХитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолди25 август 15:57Россия С-400 билан бир кунда 10 та МиГ-29 уриб туширилганини даъво қилдиРоссия С-400 билан бир кунда 10 та МиГ-29 уриб туширилганини даъво қилди5 август 08:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди