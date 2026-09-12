Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...

·4·Дунё
Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...

Глобал энергия бозори мисли кўрилмаган геосиёсий тўфон оғушида қолди. АҚШ қуролли кучларининг Эрон нефти ортилган бешта йирик танкерга зарба бериши ҳамда Яман ҳусийларининг Қизил денгиздаги муҳим порт ва стратегик оролни эгаллаб олиши дунё нефть нархларини яна уч хонали рақамлар сари улоқтирди. Қора олтиннинг эталон саналган Brent маркаси бир ҳафта ичида шиддат билан қимматлашиб, баррели учун нақ 104,6 долларга чиқиб кетди. Саудия Арабистонининг Ҳурмуз бўғозини четлаб ўтувчи ягона муҳим қуроли бўлган «Шарқ-Ғарб» нефть қувурининг ҳужумлар оқибатида тўхтатилиши эса Ар-Риёд учун ҳақиқий муаммога айланди. Океан орти ва Европада ёқилғи бозорлари ёнаётган бир пайтда, Европа Иттифоқининг бош локомотиви Германия ва Нидерландия қишки захираларни тўлдира олмай, газ нархини 1000 долларга кўтариб юборди. Хўш, ёнилғи бозорида қандай даҳшатли занжирли реакция бошланди, дизель нархи нега рекордларни янгиламоқда ва қиш арафасида дунёни қандай энергетик тўқнашувлар кутмоқда?

Нефть нархи 104 доллардан сакради: Ҳусийлар қуршови ва Саудия қувурининг тўхташи

Яқин Шарқдаги кескинлик хомашё бозорларида ҳақиқий паникани юзага келтирди:

  • Brent $95,5 дан $104,6 га кўтарилди: АҚШнинг Эрон танкерларига қилган зарбалари ва стратегик Баб ал-Мандеб бўғозидаги таҳлика оқибатида биргина ҳафта ичида эталон нефть баҳоси 9 доллардан зиёдга қимматлашди;

  • «Шарқ-Ғарб» қувури фалажланди: Reuters сунъий йўлдош тасвирларида Саудия Арабистонининг экспортни Ҳурмуз бўғозисиз Қизил денгизга олиб чиқувчи асосий «Шарқ-Ғарб» қувурида тутун кўринганини хабар қилди. Кейинроқ қироллик ушбу стратегик йўналиш ҳужумга учрагани ва нефть ҳайдаш тўхтатилганини расман тасдиқлади;

  • Моҳа порти ва Перим ороли қўлдан кетди: Қиролликка денгиз қамали эълон қилган ҳусийлар Қизил денгиздаги муҳим Моҳа портини эгаллаб, Баб ал-Мандебдаги Перим оролига десант туширди — бу эса дунёнинг энг муҳим нефть артериясини тўлиқ назоратга олиш хавфини туғдирмоқда;

  • Вақтинчалик келишув умиди: Financial Times нашрининг Яқин Шарқ ташқи ишлар вазирлари Ҳурмуз бўғозида кемалар қатновини тартибга солиш бўйича Эрон билан музокара ўтказаётгани ҳақидаги хабаригина нархларнинг бундан-да баландроққа сакраб кетишини вақтинча ушлаб турибди.

Дизель нархи чўққига чиқди: АҚШ ва Европада ёқилғи инқирози

Нефть қимматлашуви энг аввало истеъмолчиларнинг чўнтагига зарба берадиган қайта ишланган маҳсулотлар — айниқса дизель ёнилғисида акс этди:

  • АҚШда литри $1,58 ёки галлонига $6: Америка тарихидаги навбатдаги антирекорд қайд этилди — бир галлон дизель баҳоси 6 долларгача кўтарилиб, транспорт тизимига улкан босим юклади;

  • Европада сурункали рекордлар: Қадимги қитъада дизель нархи бир неча ҳафтадан буён рекорд кўрсаткичларни янгиламоқда;

  • Икки томонлама зарба: KCM Trade таҳлилчиси Тим Уотерер таъкидлаганидек, Форс кўрфазидаги денгиз чекловлари ҳамда Россия нефтни қайта ишлаш заводларидаги узилишлар дизель танқислигини келтириб чиқармоқда ва унинг нархини хом нефтдан ҳам шиддатлироқ оширмоқда.

Газ $1000 бўлди: Германия ва Нидерландиянинг «сохта» захираси

Европада куз фасли бошланиши билан газ бозоридаги нархлар яна аланга олди:

  • Биржада 1000 долларлик довон: Нидерландиянинг TTF хабида бир ойлик етказиб бериш шартномалари нархи психологик 1000 долларлик маррани забт этди. Ҳафта охирида бироз пасайган бўлса-да, котировкалар 880 доллардан 972 долларгача ўсди;

  • Германия ва Нидерландия хавф остида: Брюссель умумий захира 80 миллиард кубометрдан ошганини билдираётган бўлса-да, ҳолат ўта хавотирли — Европанинг бош иқтисодий кучи Германия ва унга туташ Нидерландия ўз омборларига ўтган қишда сарфлаганчалик ҳажмда ҳам газ тўплай олмади;

  • Кеч кузги шошилинч харидлар: Сентябрда омборларни зудлик билан тўлдиришга киришган икки давлат катта ҳажмда газ сотиб олиш орқали биржадаги нархларнинг янада кўтарилишига ўзлари сабабчи бўлмоқда;

  • Кўмир бозори гулламоқда: Газ қимматлашуви фонида кўмир таъминотчилари ҳам нархни оширди — ARA хабида бир тонна кўмир нархи 138,4 доллардан 140 долларга кўтарилди.

Дунё иқтисодиёти нефть ва газ бозорларидаги янги ва хавфли тўлқин қаршисида турибди. Яқин Шарқдаги ҳарбий низоларнинг кенгайиши ва Европанинг энергетик ожизлиги куз-қиш мавсумида ёнилғи нархларининг янада назоратдан чиқиб кетиш хавфини орттирмоқда.

Сизнингча, Яқин Шарқдаги уруш ўчоқларининг кенгайиши нефть нархини яқин ойларда 120-150 долларгача олиб чиқиши мумкинми? Европа Иттифоқи ва АҚШ юзага келаётган бу ёнилғи инқирозига бардош бера оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал энергетика бозоридаги ушбу қайноқ ўзгаришлар таҳлилини барча таҳлил ихлосмандларига улашинг!

Иран нефти танкериХусийларБаба ал-МандебБритт нефти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Бугун, 16:55Японияда 90 дақиқалик уйқу мусобақаси ўтказиладиЯпонияда 90 дақиқалик уйқу мусобақаси ўтказиладиБугун, 16:21СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиСИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиБугун, 16:09Паспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиПаспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиБугун, 15:37БРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБугун, 15:35Миннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиМиннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиБугун, 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи