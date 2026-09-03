Лейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчи

·24·Дунё
Лейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчи

Германиянинг Лейпциг аэропортида учувчисиз учоқлар (дронлар) ёрдамида қўпорувчилик амалга оширишга бўлган уринишда Берлин томонидан Москванинг айбланиши Европа Иттифоқи миқёсида янги сиёсий ва визавий чекловлар тўлқинини бошлаб берди. Euronews ва Deutsche Welle хабарларига кўра, Европа дипломатияси раҳбарияти ҳамда Германия расмийлари Россия фуқароларига Шенген сайёҳлик визаларини беришни сезиларли даражада қисқартириш ва чегара назоратини кескин кучайтириш ташаббусини илгари сурмоқда.

«Аввалгидек бўлмайди»: Каллас ва Германия ТИВнинг қатъий позицияси

Брюсселда бўлиб ўтган Европа Иттифоқи ташқи ишлар вазирларининг учрашувидан сўнг евродипломатия раҳбари Кая Каллас янги чекловлар бўйича бирдамлик борлигини очиқлади:

  • Кенг қўллаб-қувватлов: Калласнинг билдиришича, ЕИ давлатлари россияликларга сайёҳлик визаларини бериш шартларини кескинлаштириш ҳамда Россиянинг собиқ ҳарбий хизматчиларининг иттифоқ ҳудудига киришини бутунлай тақиқлаш ғоясини маъқуллаган;

  • Берлиннинг баёноти: Германия Ташқи ишлар вазирлиги матбуот котиби Мартин Гизе Россия фуқароларининг Германияга сайёҳлик сафарлари «энди аввалги форматда давом эта олмаслигини» таъкидлади;

  • Хавфсизлик филтри: Германия расмийси Берлин Европа Иттифоқи билан визалар сонини янада қисқартириш бўйича фаол музокаралар олиб боришини қайд этди: «Биз фақат хавфсизликка таҳдид солмайдиган шахсларнинггина киришини таъминлашимиз лозим». Бироқ бу саралаш амалда қандай ишлаши очиқланмаган.

Италия визаси ва изсиз йўқолган гумонланувчилар: Тергов тафсилотлари

Германиянинг нуфузли Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR ҳамда WDR нашрлари ўтказган суриштирув Лейпциг аэропортидаги ҳодиса тафсилотларини ошкор қилди:

  • Гумонланувчилар шахси: Немис терговчилари диверсияни тайёрлашда икки кишини гумон қилмоқда — бири Латвия паспортига эга бўлган Россия туғмаси, иккинчиси эса Италия томонидан берилган сайёҳлик визаси билан Германияга кириб келган Россия ва Беларусь фуқаролигига эга шахс;

  • Қочиб кетишга улгуришди: Журналистларнинг хабар беришича, ҳар иккала гумонланувчи аллақачон Германия ҳудудини тарк этиб бўлган. Тергов идоралари эса уларни келгусида қўлга олиш ва жавобгарликка тортиш имкониятига анча скептик (шубҳа билан) қарамоқда;

  • Москванинг раддияси: Россия расмий ҳукумати Лейпциг воқеалари ва саботаж тайёрлаш бўйича Берлин илгари сураётган барча даъволарни қатъиян рад этмоқда.

Европа давлатларининг сайёҳлик визаларини беришни янада чеклаш нияти оддий фуқаролар, талабалар ва саёҳатчилар учун Шенген ҳудудига йўл олиш имкониятларини янада торайтириши кутилмоқда.

Сизнингча, хавфсизлик баҳонасида сайёҳлик визаларини оммавий чеклаш диверсияларнинг олдини олишда ёрдам берадими ёки бу шунчаки оддий инсонларга қарши қўлланилган сиёсий босимми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилди«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилдиБугун, 07:34Непалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқдаНепалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқдаБугун, 06:38Нетаняху Ғазога ташриф буюриб, ҳудуднинг 60 фоизи эгалланганини эълон қилдиНетаняху Ғазога ташриф буюриб, ҳудуднинг 60 фоизи эгалланганини эълон қилдиБугун, 06:34Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиТаиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиБугун, 06:15Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиҲиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиКеча, 22:24«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?Кеча, 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди