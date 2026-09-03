Лейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчи
Германиянинг Лейпциг аэропортида учувчисиз учоқлар (дронлар) ёрдамида қўпорувчилик амалга оширишга бўлган уринишда Берлин томонидан Москванинг айбланиши Европа Иттифоқи миқёсида янги сиёсий ва визавий чекловлар тўлқинини бошлаб берди. Euronews ва Deutsche Welle хабарларига кўра, Европа дипломатияси раҳбарияти ҳамда Германия расмийлари Россия фуқароларига Шенген сайёҳлик визаларини беришни сезиларли даражада қисқартириш ва чегара назоратини кескин кучайтириш ташаббусини илгари сурмоқда.
«Аввалгидек бўлмайди»: Каллас ва Германия ТИВнинг қатъий позицияси
Брюсселда бўлиб ўтган Европа Иттифоқи ташқи ишлар вазирларининг учрашувидан сўнг евродипломатия раҳбари Кая Каллас янги чекловлар бўйича бирдамлик борлигини очиқлади:
Кенг қўллаб-қувватлов: Калласнинг билдиришича, ЕИ давлатлари россияликларга сайёҳлик визаларини бериш шартларини кескинлаштириш ҳамда Россиянинг собиқ ҳарбий хизматчиларининг иттифоқ ҳудудига киришини бутунлай тақиқлаш ғоясини маъқуллаган;
Берлиннинг баёноти: Германия Ташқи ишлар вазирлиги матбуот котиби Мартин Гизе Россия фуқароларининг Германияга сайёҳлик сафарлари «энди аввалги форматда давом эта олмаслигини» таъкидлади;
Хавфсизлик филтри: Германия расмийси Берлин Европа Иттифоқи билан визалар сонини янада қисқартириш бўйича фаол музокаралар олиб боришини қайд этди: «Биз фақат хавфсизликка таҳдид солмайдиган шахсларнинггина киришини таъминлашимиз лозим». Бироқ бу саралаш амалда қандай ишлаши очиқланмаган.
Италия визаси ва изсиз йўқолган гумонланувчилар: Тергов тафсилотлари
Германиянинг нуфузли Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR ҳамда WDR нашрлари ўтказган суриштирув Лейпциг аэропортидаги ҳодиса тафсилотларини ошкор қилди:
Гумонланувчилар шахси: Немис терговчилари диверсияни тайёрлашда икки кишини гумон қилмоқда — бири Латвия паспортига эга бўлган Россия туғмаси, иккинчиси эса Италия томонидан берилган сайёҳлик визаси билан Германияга кириб келган Россия ва Беларусь фуқаролигига эга шахс;
Қочиб кетишга улгуришди: Журналистларнинг хабар беришича, ҳар иккала гумонланувчи аллақачон Германия ҳудудини тарк этиб бўлган. Тергов идоралари эса уларни келгусида қўлга олиш ва жавобгарликка тортиш имкониятига анча скептик (шубҳа билан) қарамоқда;
Москванинг раддияси: Россия расмий ҳукумати Лейпциг воқеалари ва саботаж тайёрлаш бўйича Берлин илгари сураётган барча даъволарни қатъиян рад этмоқда.
Европа давлатларининг сайёҳлик визаларини беришни янада чеклаш нияти оддий фуқаролар, талабалар ва саёҳатчилар учун Шенген ҳудудига йўл олиш имкониятларини янада торайтириши кутилмоқда.
Сизнингча, хавфсизлик баҳонасида сайёҳлик визаларини оммавий чеклаш диверсияларнинг олдини олишда ёрдам берадими ёки бу шунчаки оддий инсонларга қарши қўлланилган сиёсий босимми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…