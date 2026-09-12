«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот берди

·28·Дунё
«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот берди

Дунё ҳамжамияти Украинадаги уруш атрофидаги мураккаб дипломатик ҳаракатларни диққат билан кузатаётган бир пайтда, расмий Киевдан кутилмаган ва кескин геосиёсий сигнал келди. Украина президенти Владимир Зеленский Канаданинг Норт-Бей шаҳридаги ҳарбий базада «Deutsche Welle» (DW) нашрига берган эксклюзив интервьюсида АҚШнинг Майами шаҳрида ўтказилиши режалаштирилаётган «Катта йигирматалик» (G20) саммитида Россия президенти Владимир Путин билан юзма-юз учрашишга тайёр эканини очиқлади.

Агар Россия етакчиси мазкур саммитга ташриф буюрса, бу 2022 йил февралида ҳарбий ҳаракатлар бошланганидан буён икки давлат раҳбарлари ўртасидаги илк тўғридан-тўғри учрашувга айланиши мумкин. Зеленский Киев айни пайтда кучли музокаралар позициясида турганини даъво қилар экан, ортиқча гап-сўзлардан кўра аниқ натижа муҳимлигини қайд этди. Бироқ ушбу таклиф ортидан Кремль саройи кутилмаган муносабат билан чиқди. Хўш, Зеленский Майами саммитидан нима кутмоқда ва Москва бу ташаббусга нима деб жавоб берди?

«Сўзлар эмас, фақат натижа муҳим!»: Норт-Бейдаги интервью тафсилотлари

Канададаги ҳарбий объектда сўзлаган Владимир Зеленский музокараларга тайёрлиги бўйича ўз позициясини қуйидагича ифодалади:

  • «Биз учрашишимиз шарт»: «Ҳа, албатта. Биз боришимиз керак. Учрашишимиз, гаплашишимиз ва қарорлар қабул қилишимиз шарт», дея Майамидаги G20 саммитида иштирок этишга шайлигини тасдиқлади Украина раҳбари;

  • Мулоқот мазмуни иккинчи даражали: Зеленский ниҳоятда прагматик ёндашувни илгари суриб: «Гап сўзларда эмас. Мен унга нима дейишим ёки у менга нима дейишни исташи муҳим эмас. Фақат натижа муҳим. Тамом», дея баёнот берди;

  • «Жанг майдонида позициямиз кучли»: Украина президенти бугунги кунда мамлакат ўтган йилгига қараганда жанг майдонида сезиларли даражада кучлироқ эканини, шу сабабли музокаралар столига устун мавқедан туриб ўтириш имконияти бор деб ҳисоблашини урғулади;

  • 2022 йилдан бери илк юзма-юз учрашув эҳтимоли: DW нашри эслатишича, икки давлат раҳбари уруш бошлангандан бери шахсан кўришмаган ва бундай учрашув юз берса, у глобал сиёсатда бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин.

Кремлнинг жавоби: Путин Майамига борадими?

Киевдан янграган ушбу чақириқ фонида Россия расмий доиралари воқеаларга совуққонлик билан баҳо берди:

  • Масала ҳали муҳокама қилинмаган: Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков Владимир Путиннинг АҚШда бўлиб ўтадиган G20 саммитига бориш-бормаслик масаласи ҳозирча ҳатто кун тартибида муҳокама қилинмаганини маълум қилди;

  • Кремлда ноаниқлик: Москва саммитга делегация юбориш даражаси ва президентнинг шахсий иштироки бўйича якуний қарор қабул қилмаган;

  • Дипломатик мураккаблик: Халқаро санкциялар ва Вашингтон билан муносабатларнинг совуқлиги Путиннинг АҚШ ҳудудига сафарини жиддий логистик ва сиёсий савол остига қўймоқда.

G20 саҳнаси: Тинчлик музокаралари учун реал имкониятми ёки сиёсий маневр?

Зеленскийнинг мазкур баёноти халқаро сиёсий доираларда турлича талқин қилинмоқда:

  • Ғарб иттифоқчилари олдидаги ташаббус: Киев ушбу баёноти орқали тинчликка ва мулоқотга тайёрлигини кўрсатиб, дипломатик ташаббусни ўз қўлига олишга уринаётган бўлиши мумкин;

  • Натижага қаратилган прагматизм: Икки томон ҳам бир-бирининг баёнотларини тан олмай келаётган бир шароитда, «гап-сўзлардан воз кечиб, фақат натижа учун қарор қабул қилиш» формуласи ягона муроса йўли сифатида тақдим этилмоқда;

  • Саммит босими: АҚШда бўлиб ўтадиган «йигирматалик» йиғилиши дунёнинг энг қудратли етакчиларини бир ерга жамлайди, бу эса можаро томонларига халқаро босимни максимал даражага кўтариши аниқ.

Майамидаги саммит ҳақиқатан ҳам икки президентни битта хонага олиб кира оладими ёки бу шунчаки дипломатик синов бўлиб қоладими — бу масала келгуси ҳафталарда жаҳон матбуотининг бош мавзуси бўлиб қолади.

Сизнингча, Зеленский ва Путиннинг Майамидаги G20 саммити доирасида юзма-юз учрашиши ва урушни тўхтатиш бўйича якуний натижага эришиши қанчалик ҳақиқатга яқин? Бугунги кунда томонларнинг қай бири музокараларда кучлироқ позицияга эга деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё сиёсатидаги ушбу кутилмаган бурилиш таҳлилини барча таҳлил ихлосмандларига улашинг!

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинG20 саммитиМайами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиБугун, 17:42Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиМеркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиБугун, 17:41КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?Бугун, 17:35Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Бугун, 17:27«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урдиБугун, 17:20Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиБугун, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи