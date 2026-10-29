Германия ўзбекистонлик ёшларни ишга таклиф қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германиянинг Деуцче Баҳн консерни Ўзбекистон Миграция агентлиги ва Касбий таълим агентлиги билан ҳамкорликда ёшлар учун «темирйўл монтажчиси» мутахассислиги бўйича 3 йиллик дуал таълим дастурини бошлади.
- Дастур иштирокчилари ўқиш даврида ойига 1 400 евродан 1 560 еврогача стипендия олади ҳамда 30 кунлик ҳақ тўланадиган йиллик таътил билан таъминланади.
Германиянинг дунёга машҳур йирик темирйўл концерни — Deutsche Bahn ҳамда Ўзбекистон Миграция агентлиги ва Касбий таълим агентлиги ҳамкорлигида маҳаллий ёшлар учун навбатдаги истиқболли лойиҳа эълон қилинди.
Дастур доирасида юртимиз фуқаролари Германияда «темирйўл монтажчиси» мутахассислиги бўйича 3 йиллик дуал касбий таълим олиш ҳамда кафолатланган даромадга эга бўлиш имкониятига эга бўладилар. Замонавий дуал таълим модели ўқувчиларга бир вақтнинг ўзида пухта назарий билим олиш ва йирик немис корхоналарида реал амалий иш тажрибасини тўплаш шароитини тақдим этади.
Молиявий шароитлар ва имтиёзлар
Дастурга қабул қилинган номзодлар бутун ўқиш даври мобайнида муносиб молиявий рағбатлантириш билан таъминланади:
Юқори ойлик стипендия: Таълим олиш даврида иштирокчиларга ҳар ойда 1 400 евродан 1 560 еврогача бўлган миқдорда тўлов тўлаб борилади;
Ҳақ тўланадиган йиллик таътил: Ўқувчиларга ҳар йили 30 кунлик расмий, барча тўловлари сақланган меҳнат таътили берилади;
Халқаро карьера пойдевори: 3 йиллик дастурни муваффақиятли тамомлаган ёшлар Европа Иттифоқи миқёсида тан олинадиган дипломга эга бўлиб, Германияда юқори маошли доимий иш ўрнига эга бўлиш имкониятини қўлга киритадилар.
Номзодларга қўйиладиган асосий талаблар
Deutsche Bahn дуал таълим дастурига кириш учун талабгорлар қуйидаги мезонларга жавоб беришлари лозим:
Ёш чегараси: Номзодлар 18 ёшдан 25 ёшгача бўлиши шарт;
Тил билиш даражаси: Немис тилини камида B1 даражасида эркин билиши талаб этилади;
Сертификат мавжудлиги: Тил бўйича талаб тегишли расмий сертификат (Goethe-Zertifikat, ÖSD ёки бошқа тасдиқланган сертификатлар) билан тасдиқланган бўлиши керак;
Касбга қизиқиш: Техник йўналишлар ва темирйўл соҳасида замонавий кўникмаларни ўзлаштиришга юқори иштиёқ бўлиши муҳим аҳамият касб этади.
Ушбу лойиҳа ўзбекистонлик иқтидорли ёшлар учун Европанинг етакчи мамлакатида замонавий касб-ҳунар сирларини ўрганиш, мустақил яшаш тажрибасини орттириш ва халқаро майдонда рақобатбардош мутахассисга айланиш учун ноёб имкониятдир.
Изоҳлар 0
…