Германия ўзбекистонлик ёшларни ишга таклиф қилмоқда

·56·Дунё
Германия ўзбекистонлик ёшларни ишга таклиф қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германиянинг Деуцче Баҳн консерни Ўзбекистон Миграция агентлиги ва Касбий таълим агентлиги билан ҳамкорликда ёшлар учун «темирйўл монтажчиси» мутахассислиги бўйича 3 йиллик дуал таълим дастурини бошлади.
  • Дастур иштирокчилари ўқиш даврида ойига 1 400 евродан 1 560 еврогача стипендия олади ҳамда 30 кунлик ҳақ тўланадиган йиллик таътил билан таъминланади.

Германиянинг дунёга машҳур йирик темирйўл концерни — Deutsche Bahn ҳамда Ўзбекистон Миграция агентлиги ва Касбий таълим агентлиги ҳамкорлигида маҳаллий ёшлар учун навбатдаги истиқболли лойиҳа эълон қилинди.

Дастур доирасида юртимиз фуқаролари Германияда «темирйўл монтажчиси» мутахассислиги бўйича 3 йиллик дуал касбий таълим олиш ҳамда кафолатланган даромадга эга бўлиш имкониятига эга бўладилар. Замонавий дуал таълим модели ўқувчиларга бир вақтнинг ўзида пухта назарий билим олиш ва йирик немис корхоналарида реал амалий иш тажрибасини тўплаш шароитини тақдим этади.

Молиявий шароитлар ва имтиёзлар

Дастурга қабул қилинган номзодлар бутун ўқиш даври мобайнида муносиб молиявий рағбатлантириш билан таъминланади:

  • Юқори ойлик стипендия: Таълим олиш даврида иштирокчиларга ҳар ойда 1 400 евродан 1 560 еврогача бўлган миқдорда тўлов тўлаб борилади;

  • Ҳақ тўланадиган йиллик таътил: Ўқувчиларга ҳар йили 30 кунлик расмий, барча тўловлари сақланган меҳнат таътили берилади;

  • Халқаро карьера пойдевори: 3 йиллик дастурни муваффақиятли тамомлаган ёшлар Европа Иттифоқи миқёсида тан олинадиган дипломга эга бўлиб, Германияда юқори маошли доимий иш ўрнига эга бўлиш имкониятини қўлга киритадилар.

Номзодларга қўйиладиган асосий талаблар

Deutsche Bahn дуал таълим дастурига кириш учун талабгорлар қуйидаги мезонларга жавоб беришлари лозим:

  • Ёш чегараси: Номзодлар 18 ёшдан 25 ёшгача бўлиши шарт;

  • Тил билиш даражаси: Немис тилини камида B1 даражасида эркин билиши талаб этилади;

  • Сертификат мавжудлиги: Тил бўйича талаб тегишли расмий сертификат (Goethe-Zertifikat, ÖSD ёки бошқа тасдиқланган сертификатлар) билан тасдиқланган бўлиши керак;

  • Касбга қизиқиш: Техник йўналишлар ва темирйўл соҳасида замонавий кўникмаларни ўзлаштиришга юқори иштиёқ бўлиши муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу лойиҳа ўзбекистонлик иқтидорли ёшлар учун Европанинг етакчи мамлакатида замонавий касб-ҳунар сирларини ўрганиш, мустақил яшаш тажрибасини орттириш ва халқаро майдонда рақобатбардош мутахассисга айланиш учун ноёб имкониятдир.

Deutsche BahnМиграция агентлигиДуал таълимГерманияда ишлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент халқаро мода академияси ташкил этилмоқда — Президент қарори тафсилотлариТошкент халқаро мода академияси ташкил этилмоқда — Президент қарори тафсилотлари17 октябр 20:27Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университетига ташриф буюрди (фото)Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университетига ташриф буюрди (фото)5 октябр 21:48Талабалар учун тарихий ислоҳот: 185 минг йигит-қизга ўқиш пайтида ойлик тўланадиТалабалар учун тарихий ислоҳот: 185 минг йигит-қизга ўқиш пайтида ойлик тўланади29 сентябр 13:40Шавкат Мирзиёевдан мактаб таълими мутасаддиларига кескин эътироз — дуал таълим талабиШавкат Мирзиёевдан мактаб таълими мутасаддиларига кескин эътироз — дуал таълим талаби24 сентябр 15:00АТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиАТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этилади30 июн 15:10«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи22 сентябр 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда