Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилди

·47·Дунё
Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилди

Европа давлатларида бир неча кундан буён кенг кўламли ўрмон ёнғинлари давом этмоқда. Айниқса, Франция ва Испанияда юзага келган йирик ёнғинлар оқибатида эвакуация қилинган аҳоли сони 300 минг нафардан ошиб кетди. Мутахассислар буни Европа тарихидаги энг кенг қамровли эвакуация ҳолатларидан бири сифатида баҳоламоқда. Бу ҳақда Deutsche Welle нашри маълум қилди.

Франциядаги энг йирик ўрмон ёнғинлари муносабати билан ташкил этилган фавқулодда хизматларнинг инқирозга қарши марказига ташриф буюрган мамлакат президенти Эммануэль Макрон вазиятга муносабат билдирди. Унинг таъкидлашича, мамлакат жануби-ғарбидаги ёнғинлар маълум даражада жиловланган бўлса-да, Бордо шаҳри атрофида алангани тўлиқ назорат остига олиш ҳозирча имкони бўлмаяпти.

AFP агентлиги тарқатган маълумотга кўра, Франция тарихида илк марта ноёб табиий ҳодиса — момақалдироқли “оловли булутлар” кузатилди. Бундай ҳодиса илгари Австралия ва Канадада содир бўлган улкан ўрмон ёнғинлари вақтида қайд этилган эди.

«Бу Франция учун мутлақо мисли кўрилмаган ҳолат», — деди ёнғин хавфсизлиги хизмати вакили Эрик Брокарди.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, мазкур булутлар кучли ёнғинлар натижасида ҳосил бўлган тутун, сув буғи ва кулнинг юқори атмосфера қатламларига, ҳатто стратосферагача кўтарилиши орқали шаклланади. Бундай жараён эса чақмоқ чақиши ва янги ёнғинлар келиб чиқиши хавфини янада ошириши мумкин.

Президент Эммануэль Макрон ҳам вазиятга баҳо берар экан, «Олдиндаги ҳафталар оғир кечади», дея таъкидлади.

Расмий маълумотларга кўра, Бордо шаҳри билан Атлантика океани соҳили ўртасида жойлашган ҳудудда 22 июлдан буён давом этаётган ёнғинлар қарийб 42 минг гектар ер майдонини кулга айлантирди. Умуман олганда, жорий йил бошидан бери Франция бўйлаб ёнғинлар 116 минг гектар ҳудудни вайрон қилган. Хавфсизлик чоралари доирасида мамлакатда 220 мингга яқин аҳоли эвакуация қилинган.

Ўрмон ёнғинлари қўшни Испанияда ҳам тобора кучайиб бормоқда. Икки мамлакатда хавфсиз ҳудудларга кўчирилган одамлар сони 300 минг нафардан ошиб кетган. Ёнғинларни бартараф этиш ишларида эса Европа Иттифоқига аъзо давлатлар қутқарув кучлари ва махсус техникалар билан фаол ёрдам кўрсатмоқда.

ФранцияЭммануэль МакронБордоИспанияАвстралия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиБугун, 15:48Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 15:38Қирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиҚирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиБугун, 15:13Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиМбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиБугун, 14:59Педро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтардиПедро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтардиБугун, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда