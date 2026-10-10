Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги можарога АҚШ аралашадими?

·29·Дунё
Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги можарога АҚШ аралашадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Украина собиқ ташқи ишлар вазири Павел Климкиннинг фикрича, АҚШ воситачилиги Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги дипломатик зиддиятни ҳал қилишнинг энг мантиқий йўлидир.
  • Бу кескинлик Украина президенти Володимир Зеленскийнинг БМТ минбарида Шимолий Корея асирларининг Жанубий Кореяга топширилганини ошкор қилиши ортидан бошланди, бу эса Жанубий Корея томонидан махфийликнинг бузилиши сифатида баҳоланди.

Украина ва Жанубий Корея ўртасида сўнгги ҳафталарда авж олган жиддий дипломатик зиддият халқаро экспертлар диққат марказида турибди. Жанубий Корея 8 октябрь куни Киевдаги элчисини расман чақириб олганидан сўнг, муносабатлар сўнгги йиллардаги энг оғир бўҳронга юз тутди.

Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Павел Климкин 9 октябрь куни Deutsche Welle (DW) нашрига берган интервюсида мазкур дипломатик бошиберк кўчадан чиқишнинг ягона йўли — Вашингтон воситачилиги ва зудлик билан янги элчи тайинлаш эканини билдирди.

«Америкаликларни жалб этиш энг мантиқий қадам бўлади»

Павел Климкин Жанубий Кореянинг глобал сиёсатдаги ўзига хос позициясини инобатга олган ҳолда, муаммони ҳал қилиш учун АҚШнинг таъсир дастакларидан фойдаланишни таклиф қилди:

  • Вашингтоннинг Сеулдаги таъсири: «Америкаликларни жараёнга жалб қилиш жуда мантиқий қадам бўларди. Уларнинг у ердаги мавқеи ва алоқалари анча мустаҳкам, ким билан қандай гаплашишни билишади. АҚШ бу воситачиликни жуда моҳирона бажара олади», — дея таъкидлади дипломат;

  • Бошқа иттифоқчилар эҳтимоли: Собиқ вазир номини очиқламаган бошқа шериклар ҳам ёрдам бериши мумкинлигини ҳамда баъзи ҳамкорлар парда ортида аллақачон иш бошлаган бўлиши мумкинлигини истисно этмади;

  • Бир йилдан бери бўш ётган элчи курсиси: Климкин Украинанинг Сеулда бир йилдан ортиқ вақт давомида фавқулодда ва мухтор элчиси йўқлигини катта стратегик хато деб баҳолади ва мулоқотни қайта тиклаш учун зудлик билан элчи тайинланиши шартлигини билдирди.

Можаро илдизи: Шимолий кореялик асирлар ва Зеленскийнинг баёноти

Киев ва Сеул ўртасидаги кескинлик кутилмаганда эмас, аниқ бир резонансли воқеа ортидан бошланди:

  • БМТ минбаридаги чиқиш (23 сентябрь): Украина президенти Володимир Зеленский БМТ Бош Ассамблеясидаги нутқида 2025 йил январь ойида Курск вилоятида асирга олинган икки нафар шимолий кореялик аскар Жанубий Кореяга топширилганини оммага эълон қилди;

  • Махфийликнинг бузилиши ва Сеулнинг ғазаби: Жанубий Корея томони бу келишув қатъий сир тутилиши керак бўлганини билдириб, расмий Киевдан зудлик билан узр сўрашни талаб қилди;

  • ТИВларнинг тортишуви ва элчининг қайтариб олиниши: Украина ташқи ишлар вазири Андрей Сибиха келишув икки томонлама турлича талқин қилинганини айтиб, баҳс матбуотга чиқиб кетганидан афсус билдирди. Бироқ Жанубий Корея ташқи ишлар вазири Чо Хён Украинанинг узрини етарли эмас деб ҳисоблади ва 8 октябрда Сеул Киевдаги элчисини ортга чақириб олди.

Хавфсизлик ва визасиз режим савол остида

Дипломатик инқироз икки давлатнинг бўлажак стратегик режаларига ҳам зарба бермоқда:

  • Мураккаб муносабатлар баланси: Сеул Москва билан алоқаларни батамом узгани йўқ — айрим йўналишларда санкция қўлласа, бошқаларида савдо ва ҳамкорликни сақлаб қолмоқда;

  • Тўхтаб қолган музокаралар: Можаро сабаб икки мамлакат ўртасидаги муҳим хавфсизлик шартномалари ва Украина фуқаролари учун Жанубий Кореяга визасиз тартибни жорий этиш масалалари номаълум муддатга музлатиб қўйилди.

Вазиятнинг кейинги ривожи Киевнинг Сеул билан бевосита ёки АҚШ иштирокида янги муроса йўлини топа олишига боғлиқ бўлиб турибди.

Павел КлимкинЧо ХёнЖанубий КореяВолодимир Зеленский
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!28 сентябр 14:36БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борди14 сентябр 13:30Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилди27 июл 09:02КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?12 сентябр 17:35КХДРнинг 120 ракетали бўлинмаси Россияга йўл олгани айтилдиКХДРнинг 120 ракетали бўлинмаси Россияга йўл олгани айтилди6 август 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди