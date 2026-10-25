Европа давлатлари қишки вақтга ўтиб, соатларни бир соат орқага сурди

·66·Дунё
Европа давлатлари қишки вақтга ўтиб, соатларни бир соат орқага сурди

Европа Иттифоқи мамлакатлари 25 октябрга ўтар кечаси қишки вақтга ўтди. Шу муносабат билан соат миллари бир соат орқага сурилди. Бу ҳақда «Deutsche Welle» хабар берди.

Қайд этилишича, Европа Иттифоқи давлатларида вақтни ўзгартириш белгиланган тартиб асосида амалга оширилган. Жумладан, Брюсселда соат 03:00 бўлганида миллар бир соат орқага қайтарилиб, 02:00 қилиб белгиланган. Бу орқали мамлакатлар қишки вақт режимига ўтган.

Маълумот учун, Европа Иттифоқида ёзги ва қишки вақтга ўтишнинг ягона қоидаси 1996 йилдан буён амал қилиб келади. Унга кўра, март ойининг охирги якшанбасида соат миллари бир соат олдинга сурилади, октябрь ойининг охирги якшанбасида эса яна бир соат орқага қайтарилади.

Бироқ вақтни мавсумга қараб ўзгартириш тизимидан воз кечиш масаласи бир неча йилдан бери муҳокама қилиб келинмоқда. 2019 йилда Европа парламенти соат милларини алмаштириш амалиётини бекор қилиш таклифини қўллаб-қувватлаган. Шунга қарамай, Европа Иттифоқи мамлакатлари бу масалада ҳозиргача ягона қарорга кела олмаган.

Европа Иттифоқи ҳудудида жами учта вақт минтақаси мавжуд. Ирландия ва Португалияда Гринвич вақти қўлланилади. Финляндия ва Болтиқбўйи мамлакатларини ҳам ўз ичига олган саккизта ЕИ давлатида Шарқий Европа вақти амал қилади, у Гринвич вақтидан икки соат олдинда.

Европа Иттифоқининг қолган мамлакатларида, жумладан, Германияда эса Марказий Европа вақтидан фойдаланилади. Бу вақт минтақаси Гринвич вақтидан бир соат олдинда ҳисобланади.

Европа ИттифоқиҚишки вақтЕвропа парламентиВақт минтақалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада қишки вақт бошланди: соатлар бир соат орқага сурилдиЕвропада қишки вақт бошланди: соатлар бир соат орқага сурилдиБугун 10:47Форс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиФорс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлди15 сентябр 13:45Ғарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқдаҒарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқда19 сентябр 22:56Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...30 август 19:47360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди31 август 15:24Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...2 сентябр 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди