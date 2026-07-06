Европада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқда
Европанинг қатор давлатларида авж олган йирик ўрмон ёнғинлари минглаб гектар ер майдонини қамраб олди. Испания, Франция, Португалия ва Грецияда юзлаб ўт ўчирувчилар, махсус техникалар ҳамда авиация кучлари алангаларни жиловлаш учун сафарбар этилган. Бу ҳақда Deutsche Welle хабар берди.
Маълум қилинишича, Франциянинг жанубидаги Пиреней-Шарқий департаментида 4 июль куни кечқурун бошланган ёнғин оқибатида икки киши, жумладан бир нафар ўт ўчирувчи ҳамда маҳаллий аҳоли вакили оғир жароҳат олган. Ҳудуддан қарийб 5 минг нафар аҳоли эвакуация қилинган. Ёнғинни бартараф этиш ишларига 700 нафарга яқин ўт ўчирувчи, 200 та махсус техника, шунингдек, ўнлаб самолёт ва вертолёт жалб қилинган.
Франция ҳукумати маълумотига кўра, июль ойи ҳолатига мамлакатнинг 41 департаментида ўрмон ёнғинлари хавфи юқори деб баҳоланган. Улардан еттитасида эса энг юқори хавф даражаси эълон қилинган.
Грециянинг Салоники шаҳри яқинидаги чиқиндиларни қайта ишлаш корхонасида чиққан ёнғин туфайли қалин тутун шаҳар марказигача тарқалган. Расмийлар аҳолидан деразаларни ёпиб, имкони борича уйда қолишни сўраган. Ҳодиса сабаб учта аҳоли пункти ва 157 нафар киши яшайдиган парвариш муассасаси эвакуация қилинган. Шу воқеа юзасидан 76 ёшли эркак ўт қўйишда гумон қилиниб қўлга олинган.
Шунингдек, Афинанинг ғарбий қисмида ҳам йирик ўрмон ёнғини қайд этилган. Уни ўчириш ишларига 210 нафар ўт ўчирувчи, кўнгиллилар ва махсус авиация жалб этилган.
Испаниянинг Жирона провинциясида 3 июлдан буён давом этаётган ёнғин қарийб 2,2 минг гектар ҳудудни ёндирган.
Португалиянинг Возел муниципалитетида эса июль ойида бошланган ёнғин 12 минг гектардан ортиқ майдонга тарқалган. Уни бартараф этиш учун 1 200 нафар ўт ўчирувчи, 400 та махсус техника ва 15 та самолёт сафарбар этилган. Шу билан бирга, Испания қўшни мамлакатга ёрдам сифатида 120 нафар ўт ўчирувчи ва 45 та махсус техника юборган.
Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, Португалиядаги асосий ёнғинлар назорат остига олинган бўлса-да, айрим ҳудудларда аланга ўчоқлари ҳануз сақланиб қолмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Европанинг бир қатор давлатларида кузатилаётган бу йирик ўрмон ёнғинлари июнь ойида қайд этилган аномал иссиқ об-ҳаво билан бевосита боғлиқ бўлиши мумкин.
…