Европада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқда

·0·Дунё
Европада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқда

Европанинг қатор давлатларида авж олган йирик ўрмон ёнғинлари минглаб гектар ер майдонини қамраб олди. Испания, Франция, Португалия ва Грецияда юзлаб ўт ўчирувчилар, махсус техникалар ҳамда авиация кучлари алангаларни жиловлаш учун сафарбар этилган. Бу ҳақда Deutsche Welle хабар берди.

Маълум қилинишича, Франциянинг жанубидаги Пиреней-Шарқий департаментида 4 июль куни кечқурун бошланган ёнғин оқибатида икки киши, жумладан бир нафар ўт ўчирувчи ҳамда маҳаллий аҳоли вакили оғир жароҳат олган. Ҳудуддан қарийб 5 минг нафар аҳоли эвакуация қилинган. Ёнғинни бартараф этиш ишларига 700 нафарга яқин ўт ўчирувчи, 200 та махсус техника, шунингдек, ўнлаб самолёт ва вертолёт жалб қилинган.

Франция ҳукумати маълумотига кўра, июль ойи ҳолатига мамлакатнинг 41 департаментида ўрмон ёнғинлари хавфи юқори деб баҳоланган. Улардан еттитасида эса энг юқори хавф даражаси эълон қилинган.

Грециянинг Салоники шаҳри яқинидаги чиқиндиларни қайта ишлаш корхонасида чиққан ёнғин туфайли қалин тутун шаҳар марказигача тарқалган. Расмийлар аҳолидан деразаларни ёпиб, имкони борича уйда қолишни сўраган. Ҳодиса сабаб учта аҳоли пункти ва 157 нафар киши яшайдиган парвариш муассасаси эвакуация қилинган. Шу воқеа юзасидан 76 ёшли эркак ўт қўйишда гумон қилиниб қўлга олинган.

Шунингдек, Афинанинг ғарбий қисмида ҳам йирик ўрмон ёнғини қайд этилган. Уни ўчириш ишларига 210 нафар ўт ўчирувчи, кўнгиллилар ва махсус авиация жалб этилган.

Испаниянинг Жирона провинциясида 3 июлдан буён давом этаётган ёнғин қарийб 2,2 минг гектар ҳудудни ёндирган.

Португалиянинг Возел муниципалитетида эса июль ойида бошланган ёнғин 12 минг гектардан ортиқ майдонга тарқалган. Уни бартараф этиш учун 1 200 нафар ўт ўчирувчи, 400 та махсус техника ва 15 та самолёт сафарбар этилган. Шу билан бирга, Испания қўшни мамлакатга ёрдам сифатида 120 нафар ўт ўчирувчи ва 45 та махсус техника юборган.

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, Португалиядаги асосий ёнғинлар назорат остига олинган бўлса-да, айрим ҳудудларда аланга ўчоқлари ҳануз сақланиб қолмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Европанинг бир қатор давлатларида кузатилаётган бу йирик ўрмон ёнғинлари июнь ойида қайд этилган аномал иссиқ об-ҳаво билан бевосита боғлиқ бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиГерманияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиБугун, 19:095000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очди5000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очдиБугун, 19:07Трамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиТрамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиБугун, 19:04Мисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиМисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиБугун, 19:00Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиФранциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиБугун, 18:58Али Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиАли Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди