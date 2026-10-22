Omonia vs Benfica: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Omonia vs Benfica. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Omonia starting lineup: 40. Fabiano (captain), 77. Nego L., 93. Duverne J., 37. Satka L., 29. Balkovec J., 11. Costa Ewandro, 74. Andreou P., 14. Maric M., 7. Montnor J., 9. Kakoullis A., 17. Tanase F.
Omonia substitutes: 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 82. Christou A., 99. Diony L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis C., 21. Mayambela M., 78. Michail P., 85. Neofytou A., 27. Simic S., 22. Tankovic M.
Omonia head coach: Berg H.
Benfica starting lineup: 1. Trubin A., 6. Bah A., 44. Araujo T., 3. Circati A., 34. El Karouani S., 8. Aursnes F. (captain), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri C., 21. Schjelderup A., 14. Pavlidis V.
Benfica substitutes: 72. Anisio, 26. Dahl S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 77. Moreira G., 62. Neto J., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 24. Soares S., 10. Sudakov G.
Benfica head coach: Silva M.
Comments 0
…