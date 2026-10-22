Omonia vs Benfica: Lineups and Live Text Commentary

·27·Sport
Omonia vs Benfica: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: Omonia vs Benfica. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Omonia starting lineup: 40. Fabiano (captain), 77. Nego L., 93. Duverne J., 37. Satka L., 29. Balkovec J., 11. Costa Ewandro, 74. Andreou P., 14. Maric M., 7. Montnor J., 9. Kakoullis A., 17. Tanase F.

Omonia substitutes: 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 82. Christou A., 99. Diony L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis C., 21. Mayambela M., 78. Michail P., 85. Neofytou A., 27. Simic S., 22. Tankovic M.

Omonia head coach: Berg H.

Benfica starting lineup: 1. Trubin A., 6. Bah A., 44. Araujo T., 3. Circati A., 34. El Karouani S., 8. Aursnes F. (captain), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri C., 21. Schjelderup A., 14. Pavlidis V.

Benfica substitutes: 72. Anisio, 26. Dahl S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 77. Moreira G., 62. Neto J., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 24. Soares S., 10. Sudakov G.

Benfica head coach: Silva M.

Live report1-1 LIVE
45+4
The referee blows the whistle to end the first half, and the players are heading to the dressing rooms.
45
3 minutes added to the end of regulation time.
44
After a VAR check, Jasper Vergoote stuck with his initial decision. No foul, and the goal stands!
43VAR
Omonoia players have stopped celebrating as referee Jasper Vergoote signals for a VAR review of the goal, most likely to check for an offside at the start of the buildup.
421-1
A brilliant cross from Jayden Montnor finds Andronikos Kakoulli (Omonia), who rises above everyone to head it home from close range into the right corner. His shot is both powerful and precise, leaving Anatoliy Trubin with no chance. 1:1.
41
Omonia players are caught offside.
38
Omonia is showing great team play, they are controlling the ball with lots of short passes. If they want to find a gap in the defense and score, patience is the key factor.
35
Fabiano makes a brilliant save! Andreas Schjelderup (Benfica) easily beats the defenders and shoots from medium range. His shot was aimed at the bottom left corner, but the goalkeeper saved it!
32
Souffian El Karouani (Benfica) takes the free kick. Will he go directly for goal? Let's watch together!
29
37:63 – latest possession stats.
26
Jayden Montnor (Omonia) breaks the golden rule: "Treat others the way you want to be treated." He made a foul, leaving Jasper Vergoote with no choice but to blow the whistle.
24
Vangelis Pavlidis (Benfica) is caught offside!
21
The game is stopped for now, Florin Tănase (Omonia) is injured and the medics need to enter the pitch.
19
A brilliant combination ended with a simple pass from Jayden Montnor to Kosta Evandro (Omonia), who controlled the ball and shot from mid-range just past the left post. The ball went out of play, and the Benfica goalkeeper will restart.
17
The referee blew the whistle, Benfica will take a corner kick.
14
Own goal! An unlucky moment for Loïc Nego (Omonia) as he tries to clear a cross into the six-yard box, only to head it into his own net. The score is 0-1.
140-1
Goal! Claudio Echeverri (Benfica) heads it home from close range into the bottom left corner following a brilliant run and assist by Fredrik Aursnes, making it 0:1.
12
The ball went out of play. Omonia will take a corner kick.
11
Jayden Montnor (Omonia) dribbled past his opponents and got into a great shooting position. His shot from outside the box headed towards the top corner, but it wasn't dangerous and Anatoliy Trubin easily gathered the ball.
9
Alessandro Circati (Benfica) tried to create a chance, but overhit his pass.
7
Jaden Montnor (Omonia) showed excessive aggression during an attack and fouled his opponent.
4
Claudio Echeverri (Benfica) creates space near the edge of the box and fires a powerful shot towards the center of the goal, but Fabiano handles it with ease.
1
The first half of this match is about to begin.
00:06
The players have taken the pitch and the match is about to kick off. Benfica will get the game underway.
00:06
Jasper Vergoote has been appointed as the referee for this match.
00:06
Before the match starts, you can check out the starting lineups for today's clash.
00:06
Hello to all football fans, we are here to bring you the live commentary of this match, covering all the most interesting and important moments. We'll make sure you don't miss a thing, so just sit back and enjoy.
OmoniaBenficaEuropa League
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Celje vs Omonia: Lineups and Live Text CommentaryCelje vs Omonia: Lineups and Live Text Commentary15 October 20:35Benfica vs Celtic: Lineups and Live Text CommentaryBenfica vs Celtic: Lineups and Live Text Commentary15 October 22:48Who will face each other in the revamped Europa League stage?Who will face each other in the revamped Europa League stage?28 August 18:36Midtjylland vs St. Truiden: Lineups and Live Text CommentaryMidtjylland vs St. Truiden: Lineups and Live Text CommentaryToday 00:21Sharp reaction to Eddie Hearn's claim that "Teremoana will eat Jalolov"Sharp reaction to Eddie Hearn's claim that "Teremoana will eat Jalolov"Yesterday 23:50Thun vs Hajduk Split: Lineups and Live Text CommentaryThun vs Hajduk Split: Lineups and Live Text CommentaryYesterday 23:34
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran