Midtjylland vs St. Truiden: Lineups and Live Text Commentary

·29·Sport
Midtjylland vs St. Truiden: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Midtjylland vs St. Truiden. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Midtjylland starting lineup: 25. Bakker N., 5. Kristensen R. (captain), 4. Diao O., 22. Sorensen M. B., 19. Bravo P., 98. Martinez D., 20. Hong Hyun-Seok, 29. Watjen K., 27. Johannesen S., 38. Emefile J., 9. Rajovic M.

Midtjylland substitutes: 55. Bak V., 15. Beni D., 10. Cho Gue-Sung, 30. Ejeheri O., 90. Etim F., 18. Iheanacho S., 34. Ndiaye A., 60. Ugboh M., 17. Uhre M.

Midtjylland head coach: Tullberg M.

St. Truiden starting lineup: 16. Kokubo L., 60. Vanwesemael R., 4. Takai K., 26. Musliu V. (captain), 23. Pupe J., 8. Sissako A., 18. Ishiwatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 10. Sebaoui I., 19. Soelle F.

St. Truiden substitutes: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 77. Diouf O., 3. Hata T., 22. Janssens W., 21. Lendfers M., 38. Matsuzawa K., 27. Mbambi J., 7. Muja A., 35. Ngoy Y., 99. Shinkawa S., 5. Taniguchi S.

St. Truiden head coach: De Meyer F.

Live report0-1 LIVE
45+2
Referee Juxin Zaja blows the whistle to end the first half.
45+2
David Martínez (Midtjylland) fails to convert the penalty rebound, firing just inches over the crossbar.
45
2 minutes added to the game.
420-1
Robert-Jan Vanwesemael showed brilliant technique and delivered a fine cross into the penalty area. Frederic Soet (Sint-Truiden) received the cross and headed it precisely into the bottom left corner to open the scoring. Score: 0:1.
41
Ryan Merlen (Sint-Truiden) takes a free kick from a very promising position.
40
The referee points to the corner flag. A corner kick is awarded to Sint-Truiden.
39
The referee points to the corner flag, and Midtjylland will take a corner kick.
38
2:1 — the current shots on target count.
35
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) delivered a dangerous cross into the penalty area, but the defenders cleared the ball.
31
Possession stats are 44:56.
29
Sint-Truiden failed to make the most of the corner kick, as the opposing defenders reacted alertly to clear the danger.
29
Сент-Трюйден бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади. Ильяс Себауи (Сент-Трюйден) ўз қўриқчисини ортда қолдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади. Нордин Баккер тўпни кеч пайқади, аммо дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетаётган тўпни қайтаришга муваффақ бўлди.
28
Sofus Johannesen (Midtjylland) shoots from inside the box, but a timely block denies him.
24
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) takes a shot from outside the box, and the ball goes just past the right post.
22🟨
Pedro Bravo (Midtjylland) is shown the yellow card by the referee for an earlier foul.
22
Midtjylland played well and won a corner.
19
Play is stopped, Pedro Bravo (Midtjylland) is injured and the medics need to come on.
14
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) made a foul on his opponent, but the referee didn't give him any card.
12
Midtjylland wins a corner kick.
11🟨
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) receives a yellow card. Referee Eugene Mpom Mple has made the correct decision.
8
Now Midtjylland will take a corner kick.
8
The goalkeeper dives to save a dangerous shot towards the left post by Julius Emefiele (Midtjylland).
6
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) delivered a great cross into the penalty area, but the opposing defenders managed to clear the ball to safety.
5
Ousmane Diao (Midtjylland) plays a great pass to Hyun-Seok Hong, and he is surging towards the goal.
1
The game has just started, the first half is underway.
00:21
Match: Midtjylland - Sint-Truiden. Score: 0-0. Commentary: Yuxin Zhang will officiate today's match.
00:21
The starting lineups have already been announced, and you can check them out in the lineups section.
00:21
Hello to all football fans, we are here to bring you the live commentary of this match, covering all the most interesting and important moments. We'll make sure you don't miss a thing, just sit back and enjoy.
MidtjyllandSt. TruidenConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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