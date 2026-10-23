Midtjylland vs St. Truiden: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Midtjylland vs St. Truiden. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Midtjylland starting lineup: 25. Bakker N., 5. Kristensen R. (captain), 4. Diao O., 22. Sorensen M. B., 19. Bravo P., 98. Martinez D., 20. Hong Hyun-Seok, 29. Watjen K., 27. Johannesen S., 38. Emefile J., 9. Rajovic M.
Midtjylland substitutes: 55. Bak V., 15. Beni D., 10. Cho Gue-Sung, 30. Ejeheri O., 90. Etim F., 18. Iheanacho S., 34. Ndiaye A., 60. Ugboh M., 17. Uhre M.
Midtjylland head coach: Tullberg M.
St. Truiden starting lineup: 16. Kokubo L., 60. Vanwesemael R., 4. Takai K., 26. Musliu V. (captain), 23. Pupe J., 8. Sissako A., 18. Ishiwatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 10. Sebaoui I., 19. Soelle F.
St. Truiden substitutes: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 77. Diouf O., 3. Hata T., 22. Janssens W., 21. Lendfers M., 38. Matsuzawa K., 27. Mbambi J., 7. Muja A., 35. Ngoy Y., 99. Shinkawa S., 5. Taniguchi S.
St. Truiden head coach: De Meyer F.
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