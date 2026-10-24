Como vs Sassuolo: Lineups and Live Text Commentary
Serie A: Como vs Sassuolo. Kick-off: 24 October, 18:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Como starting lineup: 1. Butez J., 20. Baturina M., 8. Caqueret M., 27. Couto Y., 7. Da Cunha L., 9. Douvikas A., 16. Kaiki, 53. Kambwala W., 2. Kempf M. O., 5. Perrone M., 21. Ricci S.
Como substitutes: 42. Addai J., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 15. Lahdo A., 6. Milla L., 10. Paz N., 4. Ramon J., 97. Sanchez R., 28. Smolcic I., 3. Valle A., 22. Vigorito M.
Como head coach: Fabregas C.
Sassuolo starting lineup: 80. Turati S., 17. Adzic V., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 9. Bowie K., 15. Caleta-Car D., 5. Cande F., 25. Dominguez B., 18. Matic N., 33. Obrador R., 20. Van der Brempt I.
Sassuolo substitutes: 46. Cinquegrano S., 3. Doig J., 94. Esposito Se., 8. Ghion A., 45. Lauriente A., 35. Lipani L., 49. Muric A., 26. Odenthal C., 77. Pierini N., 12. Satalino G., 19. Skjellerup L., 55. Sulemana I., 42. Thorstvedt K., 7. Volpato C., 6. Walukiewicz S.
Sassuolo head coach: Aquilani A.
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