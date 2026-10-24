Como vs Sassuolo: Lineups and Live Text Commentary

·25·Sport
Como vs Sassuolo: Lineups and Live Text Commentary

Serie A: Como vs Sassuolo. Kick-off: 24 October, 18:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Como starting lineup: 1. Butez J., 20. Baturina M., 8. Caqueret M., 27. Couto Y., 7. Da Cunha L., 9. Douvikas A., 16. Kaiki, 53. Kambwala W., 2. Kempf M. O., 5. Perrone M., 21. Ricci S.

Como substitutes: 42. Addai J., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 15. Lahdo A., 6. Milla L., 10. Paz N., 4. Ramon J., 97. Sanchez R., 28. Smolcic I., 3. Valle A., 22. Vigorito M.

Como head coach: Fabregas C.

Sassuolo starting lineup: 80. Turati S., 17. Adzic V., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 9. Bowie K., 15. Caleta-Car D., 5. Cande F., 25. Dominguez B., 18. Matic N., 33. Obrador R., 20. Van der Brempt I.

Sassuolo substitutes: 46. Cinquegrano S., 3. Doig J., 94. Esposito Se., 8. Ghion A., 45. Lauriente A., 35. Lipani L., 49. Muric A., 26. Odenthal C., 77. Pierini N., 12. Satalino G., 19. Skjellerup L., 55. Sulemana I., 42. Thorstvedt K., 7. Volpato C., 6. Walukiewicz S.

Sassuolo head coach: Aquilani A.

Live report LIVE
3
Лукас Да Кунья (Комо) томонидан узатилган тўп ҳеч кимга етиб бормади ва ҳужум якунига етди.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
18:01
Ўйинчилар майдонда ва Сассуоло учрашувни бошлаб беради.
18:00
Бугунги ўйинни Давиде Ди Марко бошқариб боради.
18:00
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишишингиз мумкин.
18:00
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун келдик ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизга ишонч ҳосил қиламиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
ComoSassuoloSerie A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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