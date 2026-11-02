Sassuolo vs Fiorentina: Lineups and Live Text Commentary
Serie A: Sassuolo vs Fiorentina. Kick-off: 2 November, 22:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Sassuolo starting lineup: 80. Turati S., 17. Adzic V., 10. Berardi D., 5. Cande F., 3. Doig J., 94. Esposito Se., 21. Idzes J., 45. Lauriente A., 18. Matic N., 55. Sulemana I., 6. Walukiewicz S.
Sassuolo substitutes: 50. Bakola D., 9. Bowie K., 15. Caleta-Car D., 46. Cinquegrano S., 25. Dominguez B., 8. Ghion A., 14. Kulla G., 35. Lipani L., 49. Muric A., 33. Obrador R., 26. Odenthal C., 70. Pieragnolo E., 77. Pierini N., 12. Satalino G., 20. Van der Brempt I.
Sassuolo head coach: Aquilani A.
Fiorentina starting lineup: 43. de Gea D. (captain), 4. Brescianini M., 3. Dragusin R., 44. Fagioli N., 20. Jimenez A., 17. Joao Mario, 30. Mastantuono F., 27. Ndour C., 25. Njie A., 32. Pellegrino M., 33. Viery.
Fiorentina substitutes: 75. Beldenti D., 23. Beto, 53. Christensen O., 76. Cianciulli S., 70. Croci F., 2. Dodo, 29. Gnonto W., 42. Inao Oulai C., 19. Lezzerini L., 28. Pote, 21. Valdepenas V.
Fiorentina head coach: Vanoli P.
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