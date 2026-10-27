Sassuolo vs Lazio: Lineups and Live Text Commentary

·38·Sport
Sassuolo vs Lazio: Lineups and Live Text Commentary

Serie A: Sassuolo vs Lazio. Kick-off: 27 October, 22:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Sassuolo starting lineup: 80. Turati S., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 15. Caleta-Car D., 46. Cinquegrano S., 3. Doig J., 94. Esposito Se., 45. Lauriente A., 35. Lipani L., 26. Odenthal C., 42. Thorstvedt K.

Sassuolo substitutes: 17. Adzic V., 9. Bowie K., 5. Cande F., 25. Dominguez B., 8. Ghion A., 21. Idzes J., 18. Matic N., 49. Muric A., 33. Obrador R., 77. Pierini N., 12. Satalino G., 55. Sulemana I., 20. Van der Brempt I., 7. Volpato C., 6. Walukiewicz S.

Sassuolo head coach: Aquilani A.

Lazio starting lineup: 35. Mandas C., 21. Belahyane R., 15. Floriani R., 16. Frattesi D., 11. Isaksen G., 2. Leite D., 14. Noslin T., 37. Sutalo J., 17. Tavares N., 24. Taylor K., 10. Zaccagni M.

Lazio substitutes: 33. Bordon R., 22. Cancellieri M., 32. Cataldi D., 7. Dele-Bashiru F., 5. Doekhi D., 71. Farcomeni V., 29. Lazzari M., 40. Motta E., 23. Pedraza A., 3. Pellegrini Lu., 9. Pinamonti A., 25. Provstgaard O., 28. Przyborek A., 47. Renzetti D., 63. Serra F.

Lazio head coach: Gattuso G.

Live report1-3 LIVE
22
Domenico Berardi (Sassuolo) attempted a low cross into the box, but a defender blocked it. Had the pass gone through, it would likely have ended up in the net.
18
VAR decision announced: referee Luca Zufferli confirms the goal! Lazio players are celebrating.
181-3
Goal! Kenneth Taylor delivered a brilliant pass into the box for Romano Floriani (Lazio), who fired it home under the bar. 1:3. VAR decision is in: referee Luca Zufferli has awarded the goal! Lazio players are celebrating.
161-3
Goal! Kenneth Taylor delivers a brilliant pass to Romano Floriani (Lazio) inside the box, who fires it into the top corner. 1:3. VAR check complete: referee Luca Zufferli awards the goal! Lazio players are celebrating.
16VAR
Stop! Referee Luca Zufferli immediately signaled for VAR, likely to check for a potential offside in the build-up.
16
GOAL DISALLOWED! Romano Floriani's (Lazio) goal was ruled out for offside, sparking major controversy and protests.
131-2
The ball is in the net! Gustav Isaksen (Lazio) scores with a great strike. Mattia Zaccagni provided a brilliant assist to find Isaksen, who beat the keeper to slot it into the bottom left corner. 1:2.
10
Josh Doig (Sassuolo) sent the ball into the box, but the opposing defenders cleared it to avert the danger.
71-1
Goal! Josh Doig sets up Kristian Thorstvedt (Sassuolo), whose strike from inside the box takes a deflection and leaves goalkeeper Christos Mandas with no chance. 1:1.
6
Referee Luca Zufferli points to the center after a VAR check, confirming the goal. Lazio players are celebrating.
3VAR
Stop! The referee has just signaled that he wants to check the Lazio goal via VAR.
2
Gustav Isaksen (Lazio) tried to send a low cross into the box, but it was blocked and cleared.
20-1
Goal! Kenneth Taylor (Lazio) reacts quickly to the rebound in the box and fires it into the bottom left corner. Score: 0:1.
1
The match has just started.
22:31
Finally, the players have taken the pitch! Lazio will kick off.
22:30
The head referee for today's match will be Luca Zufferli.
22:30
The starting lineups for both teams are out, you can check them out now.
22:30
Good afternoon, ladies and gentlemen! Welcome to our live text commentary, where we will provide you with instant updates on all the action.
SassuoloLazioSerie A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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