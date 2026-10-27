Sassuolo vs Lazio: Lineups and Live Text Commentary
Serie A: Sassuolo vs Lazio. Kick-off: 27 October, 22:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Sassuolo starting lineup: 80. Turati S., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 15. Caleta-Car D., 46. Cinquegrano S., 3. Doig J., 94. Esposito Se., 45. Lauriente A., 35. Lipani L., 26. Odenthal C., 42. Thorstvedt K.
Sassuolo substitutes: 17. Adzic V., 9. Bowie K., 5. Cande F., 25. Dominguez B., 8. Ghion A., 21. Idzes J., 18. Matic N., 49. Muric A., 33. Obrador R., 77. Pierini N., 12. Satalino G., 55. Sulemana I., 20. Van der Brempt I., 7. Volpato C., 6. Walukiewicz S.
Sassuolo head coach: Aquilani A.
Lazio starting lineup: 35. Mandas C., 21. Belahyane R., 15. Floriani R., 16. Frattesi D., 11. Isaksen G., 2. Leite D., 14. Noslin T., 37. Sutalo J., 17. Tavares N., 24. Taylor K., 10. Zaccagni M.
Lazio substitutes: 33. Bordon R., 22. Cancellieri M., 32. Cataldi D., 7. Dele-Bashiru F., 5. Doekhi D., 71. Farcomeni V., 29. Lazzari M., 40. Motta E., 23. Pedraza A., 3. Pellegrini Lu., 9. Pinamonti A., 25. Provstgaard O., 28. Przyborek A., 47. Renzetti D., 63. Serra F.
Lazio head coach: Gattuso G.
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