Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: Lineups and Live Text Commentary

·32·Sport
Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: Lineups and Live Text Commentary

Champions League: Shakhtar Donetsk vs AEK Athens. Kick-off: 15 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Shakhtar Donetsk starting lineup: 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matvienko M. (captain), 13. Pedro Henrique, 6. Marlon Gomes, 30. Alisson, 10. Pedrinho, 27. Ocheretko O., 11. Newerton, 9. Kaua Elias.

Shakhtar Donetsk substitutes: 99. Bruninho, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 14. Isaque Silva, 20. Karavaev O., 8. Kryskiv D., 49. Luca Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 77. Mendoza G., 29. Nazaryna Y., 2. Traore L., 24. Tsukanov V.

Shakhtar Donetsk head coach: Turan A.

AEK Athens starting lineup: 91. Brignoli A., 12. Rota L., 2. Moukoudi H. (captain), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Majer L., 27. Vitalis M., 18. Marin R., 11. Koita A., 90. Zini, 9. Jovic L.

AEK Athens substitutes: 16. Arriaga K., 41. Balamotis M., 8. Gacinovic M., 23. Joao Mario, 6. Kairinen K., 22. Lykogiannis C., 20. Mantalos P., 19. Varga B., 21. Vida D., 10. Zubkov O.

AEK Athens head coach: Nikolic M.

Live report LIVE
7
Alisson (Shakhtar) plays a long ball towards Oleh Ocheretko, but Alberto Brignoli comes off his line to claim it.
6
Alisson (Shakhtar) sends a long pass towards Oleh Ocheretko, but Alberto Brignoli comes out and claims the ball.
5
Newerton (Shakhtar) made a solo run, but an opposing defender blocked him, failing to create a dangerous moment.
3
Following the corner, the ball was crossed into the box. Harold Moukoudi (AEK) outjumped the defenders and headed it, but the ball hit the left post and went out!
3
AEK Athens forced the opponent to concede a corner kick.
1
The first half has started.
00:01
The match gets underway with AEK Athens kicking off.
00:00
Today's match referee will be Chris Kavanagh.
00:00
The starting lineups have already been announced and you can check them out in the lineups section.
00:00
Hello to all football fans, we are here to bring you the live commentary of this match and cover the most interesting and important moments. We'll make sure you don't miss a thing, just sit back and enjoy.
Shakhtar DonetskAEK AthensChampions League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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