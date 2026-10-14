Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: Lineups and Live Text Commentary
Champions League: Shakhtar Donetsk vs AEK Athens. Kick-off: 15 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Shakhtar Donetsk starting lineup: 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matvienko M. (captain), 13. Pedro Henrique, 6. Marlon Gomes, 30. Alisson, 10. Pedrinho, 27. Ocheretko O., 11. Newerton, 9. Kaua Elias.
Shakhtar Donetsk substitutes: 99. Bruninho, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 14. Isaque Silva, 20. Karavaev O., 8. Kryskiv D., 49. Luca Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 77. Mendoza G., 29. Nazaryna Y., 2. Traore L., 24. Tsukanov V.
Shakhtar Donetsk head coach: Turan A.
AEK Athens starting lineup: 91. Brignoli A., 12. Rota L., 2. Moukoudi H. (captain), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Majer L., 27. Vitalis M., 18. Marin R., 11. Koita A., 90. Zini, 9. Jovic L.
AEK Athens substitutes: 16. Arriaga K., 41. Balamotis M., 8. Gacinovic M., 23. Joao Mario, 6. Kairinen K., 22. Lykogiannis C., 20. Mantalos P., 19. Varga B., 21. Vida D., 10. Zubkov O.
AEK Athens head coach: Nikolic M.
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