Hearts vs Nordsjaelland: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Hearts vs Nordsjaelland. Kick-off: 16 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Hearts starting lineup: 1. Reus B., 2. Borchgrevink C., 10. Braga C., 64. Fagan-Walcott M., 5. McCart J., 6. McEntee O., 15. McPake J., 78. Mendy L., 7. Miller C., 18. Milne H. (captain), 21. Wilson J.

Hearts substitutes: 23. Altena J., 28. Clark Z., 17. Findlay S., 30. Fulton R., 39. Gillies M., 19. Guendouz S., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsley S., 74. Mato R., 33. Pollock F., 9. Williams J.

Hearts head coach: Vrancken W.

Nordsjaelland starting lineup: 13. Hansen A., 14. Adel I., 10. Amoako P., 6. Brink M., 18. Janssen J., 5. Lahteenmaki J., 11. Lind A., 4. Markmann N., 25. Nelsson V., 23. Norheim R., 3. Salquist T. (captain).

Nordsjaelland substitutes: 15. Acquah S., 2. Ankersen P., 29. Berthelsen V., 16. Busk J., 22. Eriksson C., 49. Faber W., 21. Heyde M., 8. Rojkjaer N., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 28. Walker M.

Nordsjaelland head coach: Olsen J.