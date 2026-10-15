Today's prices for iPhone 18 smartphones have been announced

·53·Technology
Today's prices for iPhone 18 smartphones have been announced

• 256 GB, Silver: $1,569

• 256 GB, Glacier: $1,579

• 256 GB, Black: $1,579

• 256 GB, Burgundy: $1,579

• 512 GB: $1,879

• 1 TB: $2,799

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: $1,799

• 256 GB, Black: $1,799, promotional price

• 256 GB, Silver: $1,789

• 256 GB, Burgundy: $1,799

• 512 GB, Black: $2,199

• 512 GB, Silver: $2,149

• 512 GB, Burgundy: $2,249

• 512 GB, Glacier: $2,149

• 1 TB, Black: $2,699

• 1 TB, Burgundy: $3,199

• 1 TB, Glacier: $2,999

• 1 TB, Silver: $2,999

Prices are as of October 15, 2026. Retail values are subject to change daily.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartphones
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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