Rival del Li Auto L7: se aceptan pedidos para el crossover GAC S9

·76·Auto
Rival del Li Auto L7: se aceptan pedidos para el crossover GAC S9

GAC ha iniciado el proceso de reserva en Rusia para su nuevo crossover insignia, el modelo S9. Este vehículo de cinco metros de largo está equipado con un sistema de propulsión híbrido, y los clientes que realicen su pedido ahora tendrán prioridad cuando comiencen las ventas oficiales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Aunque los precios exactos y la fecha de lanzamiento del nuevo modelo aún no se han revelado, ya se conocen sus principales especificaciones técnicas. El GAC S9 está propulsado por dos motores eléctricos con una potencia combinada de 340 CV. El vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos.

Gracias al sistema híbrido, el crossover puede recorrer 208 km solo con energía eléctrica. La autonomía total es de 1019 km, con un consumo medio de combustible de 7,4 litros a los 100 km. El sistema de propulsión puede funcionar en varios modos, incluido un modo adaptativo que se ajusta al estilo de conducción y a las condiciones climáticas.

El equipamiento del GAC S9 incluye suspensión adaptativa, llantas de aleación de 21 pulgadas, asientos de cuero Nappa con función de masaje y un sistema multimedia con pantalla grande. El fabricante ofrece una garantía de 5 años o 150 000 kilómetros para el vehículo, y de 8 años para los componentes del sistema de propulsión.

GACGAC S9CrossoverHíbridoAutomoción
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevo Lada Niva Legend presentado: Motor más potente y suspensión actualizadaHoy, 08:24Siemens se convierte en socio de los Autocar Awards 2026Hoy, 07:56El nuevo propietario de Westfield planea abrir una fábrica en AlemaniaHoy, 06:00Leapmotor B05: Nuevo coche eléctrico con 480 km de autonomía y precio asequibleHoy, 05:57Alianza entre Stellantis y JLR: Nueva estrategia para el mercado estadounidenseHoy, 04:58¿Qué coche se produjo más en Uzbekistán en cuatro meses?Hoy, 04:49
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Auto noticias

El Papa sube a un nuevo coche eléctrico, las acciones de Ferrari caen (vídeo)
Una marca famosa planea fabricar automóviles en Uzbekistán
BYD presenta su nuevo modelo crossover insignia Hiace 08
La tercera generación del BYD Yuan Plus se presentará el 21 de mayo
Presentado el pick-up blindado Rezvani Fortress de 850 CV
Zeekr ya no es líder: se anuncian los coches más inteligentes de China
Hongqi Guoya: Un sedán de lujo que compite con el Mercedes-Maybach S-Class
La demanda de camionetas RAM en Rusia se dispara: el volumen de ventas creció un 121 por ciento