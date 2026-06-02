Rival del Li Auto L7: se aceptan pedidos para el crossover GAC S9

GAC ha iniciado el proceso de reserva en Rusia para su nuevo crossover insignia, el modelo S9. Este vehículo de cinco metros de largo está equipado con un sistema de propulsión híbrido, y los clientes que realicen su pedido ahora tendrán prioridad cuando comiencen las ventas oficiales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Aunque los precios exactos y la fecha de lanzamiento del nuevo modelo aún no se han revelado, ya se conocen sus principales especificaciones técnicas. El GAC S9 está propulsado por dos motores eléctricos con una potencia combinada de 340 CV. El vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos.

Gracias al sistema híbrido, el crossover puede recorrer 208 km solo con energía eléctrica. La autonomía total es de 1019 km, con un consumo medio de combustible de 7,4 litros a los 100 km. El sistema de propulsión puede funcionar en varios modos, incluido un modo adaptativo que se ajusta al estilo de conducción y a las condiciones climáticas.

El equipamiento del GAC S9 incluye suspensión adaptativa, llantas de aleación de 21 pulgadas, asientos de cuero Nappa con función de masaje y un sistema multimedia con pantalla grande. El fabricante ofrece una garantía de 5 años o 150 000 kilómetros para el vehículo, y de 8 años para los componentes del sistema de propulsión.