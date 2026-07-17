Un tren de carga queda atrapado entre las llamas en Canadá

Un tren de carga que circulaba por el norte de la provincia de Ontario, Canadá, quedó atrapado entre las llamas debido a un fuerte incendio forestal. Los impactantes videos grabados desde la cabina del maquinista se volvieron virales en las redes sociales, generando un gran debate.

Se informó que el fuego cubrió una gran área en poco tiempo. Dado que las llamas también rodearon la vía férrea, la tripulación de la locomotora priorizó la seguridad, detuvo el tren y se vio obligada a abandonar la zona de peligro a pie.

Según los informes preliminares, no hubo heridos como resultado del incidente. El alcance de los daños sufridos por el tren aún no se ha revelado.

Actualmente, continúan las labores para extinguir los grandes incendios forestales que persisten en el norte de Ontario. Los expertosseñalan que el clima cálido y los fuertes vientos están provocando que el fuego se propague rápidamente, por lo que los servicios de emergencia se encuentran en alerta máxima.