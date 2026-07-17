Una tormenta altera el plan de Argentina para la final

El viaje de la selección nacional de Argentina hacia Nueva Jersey antes de la final de la Copa del Mundo 2026 se ha retrasado. Debido a una fuerte tormenta en Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni no pudo despegar a la hora prevista y los jugadores tuvieron que quedarse en el hotel.

Vuelos suspendidos en el aeropuerto de Atlanta

Según informa The Sun, la delegación argentina debía volar de Atlanta a Nueva York el jueves. Sin embargo, debido a las fuertes lluvias y las condiciones climáticas peligrosas, los vuelos en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson fueron suspendidos temporalmente.

Como resultado, los jugadores, el cuerpo técnico y el personal del equipo permanecieron en un hotel de Atlanta. El retraso del vuelo también podría afectar el plan de entrenamiento de Argentina antes de la final.

El tiempo de preparación podría reducirse

Argentina venció a Inglaterra 2-1 en la semifinal disputada en Atlanta el 15 de julio. Tras el encuentro, el equipo permaneció en la ciudad para realizar sesiones de recuperación.

Los pupilos de Scaloni planeaban llegar antes a la sede de la final para adaptarse a las nuevas condiciones. Pero debido al retraso del vuelo, existe la posibilidad de que se reduzca el tiempo asignado para el último entrenamiento completo.

Se dice que la selección nacional de España ya ha llegado a Nueva Jersey para comenzar la preparación del partido decisivo. Esta situación podría dar una pequeña ventaja organizativa al equipo de Luis de la Fuente antes de la final.

¿Afectará el clima a la final?

Para los argentinosla tarea principal es llegar a Nueva Jersey lo antes posible y gestionar correctamente la condición física de los jugadores tras el retraso del vuelo.

Por ahora, no hay información de que los problemas climáticos afecten directamente a la final. Sin embargo, en una situación donde cada hora es importante antes del partido decisivo, este obstáculo inesperado ha cambiado los planes del equipo.

La final se jugará el 19 de julio

La final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España se llevará a cabo el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, el MetLife Stadium, en East Rutherford. El estadio no se encuentra en la ciudad de Nueva York, sino en el estado de Nueva Jersey.

Argentina buscará su segundo título mundial consecutivo, mientras que España intentará ganar la segunda Copa del Mundo de su historia.

En la víspera de la final, la primera prueba para el equipo de Scaloni no ha sido el rival, sino la tormenta en Atlanta. Ahora, la pregunta principal es: ¿cuánto afectará el vuelo retrasado a la preparación de Argentina para el partido decisivo?