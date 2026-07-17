La camiseta de Pelé vendida por 4,88 millones de dólares: números cortados de sacos

La famosa camiseta azul número 10, usada por la leyenda del fútbol brasileño y mundial Pelé en la final de la Copa del Mundo de 1958, fue subastada en la prestigiosa casa Sotheby's de Nueva York por un monto récord de 4,88 millones de dólares (aproximadamente 4,3 millones de euros). Este precio sitúa a esta prenda en el segundo lugar de las camisetas deportivas más caras en la historia de las subastas.

Zamin.uz presenta los detalles fascinantes sobre la historia de la creación de esta camiseta legendaria, su viaje de medio siglo y las razones por las que era de color azul.

Las camisetas de fútbol más caras del mundo: el duelo entre Pelé y Maradona

Esta camiseta de Pelé causó un gran revuelo entre los coleccionistas deportivos. Actualmente, solo queda por detrás de un poseedor del récord entre las camisetas de fútbol vendidas en subasta:

Jugador Competición y año Precio de venta Subasta y año de venta Diego Maradona Cuartos de final del Mundial 1986 (partido contra Inglaterra, gol de la «Mano de Dios») Más de 8,1 millones de euros Sotheby's, 2022 Pelé Final del Mundial 1958 (partido contra Suecia, primer título de campeón de Brasil) 4,88 millones de dólares (~4,3 millones de euros) Sotheby's, 2026

Números cortados de sacos y la historia de la camiseta azul

En la final de la Copa del Mundo de 1958 en Suecia, el uso de la camiseta azul por parte de la selección brasileña fue una medida obligatoria.

El hecho es que la selección anfitriona, Suecia, también jugaba tradicionalmente de amarillo. Después de que los organizadores exigieran a los brasileños que renunciaran a su uniforme amarillo, el equipo tuvo que preparar urgentemente uniformes azules.

Un dato curioso de aquella época: En 1958, la fabricación de ropa deportiva no era tan moderna como hoy. Los jugadores brasileños cosieron ellos mismos el emblema de la Confederación Brasileña de Fútbol y los números en la espalda de sus camisetas. La tela amarilla utilizada para los números fue cortada de sacos que se usaban para transportar el material deportivo.

Fue precisamente con esta camiseta azul número 10 cosida a mano con la que Pelé, de 17 años, marcó dos goles contra Suecia en la final, llevando a Brasil a su primer título de campeón del mundo. Aquel encuentro terminó con una victoria brasileña por 5-2.

El viaje de medio siglo de la camiseta

El camino que recorrió esta prenda legendaria hasta llegar a la subasta de Nueva York estuvo lleno de eventos interesantes:

El número 10 por casualidad: Junio de 1958.

Al inicio de la competición, Dida llevaba el número 10. Pero después de que Pelé marcara un gol en el tercer partido de la fase de grupos contra la URSS y se ganara un puesto, un error técnico hizo que esta camiseta fuera asignada a Pelé.

Regalo a un amigo: Julio de 1958.

Pelé y Dida compartían habitación. Al finalizar el torneo, Pelé le regaló esta camiseta histórica a su compañero y amigo Dida.

Donación al museo: 1993.

Dida entregó esta camiseta a su familia y, años después, fue donada al Museo del Deporte de su ciudad natal, Maceió.

Primera subasta: 2004.

El museo vendió esta camiseta a través de Christie's y permaneció durante mucho tiempo en una colección privada.

Nuevo récord: Julio de 2026.

Años después, la legendaria camiseta se vendió por 4,88 millones de dólares en la subasta de Sotheby's. El nuevo comprador prefirió mantener el anonimato.

Garantía de autenticidad

Era crucial probar que este objeto histórico de gran valor no era falso. La casa de subastas Sotheby's garantizó plenamente la autenticidad de esta camiseta. La veracidad de la prenda fue confirmada oficialmente no solo por su primer dueño, Dida, sino también por otros tres miembros legendarios de aquel equipo campeón: Nilton Santos, Orlando Peçanha y Mário Zagallo también.