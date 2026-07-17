Se endurecen los requisitos para las solicitudes de Green Card

Los requisitos para los solicitantes de la Green Card en EE. UU. se endurecerán. Se espera que la nueva normativa entre en vigor el 18 de septiembre. Según esta, se evaluará individualmente la probabilidad de que el solicitante dependa de la asistencia social del Estado en el futuro.

Al revisar la solicitud, se tendrá en cuenta si la persona ha utilizado asistencia social, así como su edad, salud y situación familiar. También se evaluarán sus ingresos, bienes, capacidades financieras, educación, profesión y experiencia laboral.

Si se concluye que el solicitante podría necesitar ayuda estatal en el futuro, se le podría denegar la Green Card. Dicha evaluación se realiza de forma individual para cada solicitud.

Esta normativa está relacionada con la regla estadounidense conocida como «public charge». Esta contempla evaluar si la persona que solicita el derecho de residencia permanente es capaz de mantenerse financieramente por sí misma.