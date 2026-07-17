Shakira elogia a Messi y menciona a Antonela

·103·Deportes
Shakira elogia a Messi y menciona a Antonela

La dramática victoria de Argentina sobre Inglaterra no dejó indiferentes a las estrellas latinoamericanas. La famosa cantante Shakira destacó que Lionel Messi, incluso a sus 39 años, sigue siendo una figura decisiva en el fútbol mundial.

«Lo que hace Messi es increíble»

En sus redes sociales, Shakira enfatizó que detrás del éxito de Messi hay, además de talento, una enorme disciplina y dedicación a su profesión.

«¡Lo que hace Messi es realmente increíble! Demuestra los valores de una persona profundamente dedicada y disciplinada en su trabajo», escribió la cantante.

En su opinión, el capitán argentino demuestra con su juego que la edad y las dificultades no definen las capacidades de una persona.

«Él lucha contra el tiempo y los obstáculos, demostrando que no es la edad ni lo que digan los demás lo que define a una persona, sino quién es uno mismo», declaró Shakira.

¿Por qué se mencionó a Antonela Roccuzzo?

En su mensaje, Shakira también mencionó a la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo. Para la cantante, tener a alguien que brinde apoyo es fundamental para lograr grandes resultados.

«Tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da fuerza e inspiración», escribió Shakira.

Antonela presenció la semifinal entre Argentina e Inglaterra desde el estadio. Tras el partido, celebró con sus hijos que el equipo alcanzara su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

Messi cambió el rumbo del partido en los últimos minutos

Inglaterra abrió el marcador en la semifinal y mantuvo la ventaja durante mucho tiempo. Sin embargo, en la parte final del encuentro, Argentina aumentó la presión y anotó dos goles.

Aunque no marcó, Messi dio las dos asistencias decisivas. Las acciones del jugador de 39 años en los minutos finales le dieron a su equipo una victoria por 2-1 y el pase a la final.

El reconocimiento de Shakira se centró en este aspecto: a pesar de su edad, Messi sigue influyendo en el resultado incluso en los partidos de mayor presión.

La última prueba contra España

Argentina se enfrentará a España en la final de la Copa del Mundo 2026. El partido decisivo se jugará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium en East Rutherford, Estados Unidos.

Argentina busca su segundo título consecutivo y el cuarto de su historia. España, por su parte, luchará por ganar el trofeo nuevamente tras su éxito en 2010.

Messi se convirtió en el héroe del partido sin marcar en la semifinal. La gran pregunta ahora es: ¿podrá mostrar la misma determinación y talento en la final?

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosLas mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosHoy, 01:38Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Hoy, 01:36Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordExplosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordHoy, 01:33Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Hoy, 01:33Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraÚltima batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraHoy, 01:32El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaEl Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaHoy, 01:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev