Shakira elogia a Messi y menciona a Antonela

La dramática victoria de Argentina sobre Inglaterra no dejó indiferentes a las estrellas latinoamericanas. La famosa cantante Shakira destacó que Lionel Messi, incluso a sus 39 años, sigue siendo una figura decisiva en el fútbol mundial.

«Lo que hace Messi es increíble»

En sus redes sociales, Shakira enfatizó que detrás del éxito de Messi hay, además de talento, una enorme disciplina y dedicación a su profesión.

«¡Lo que hace Messi es realmente increíble! Demuestra los valores de una persona profundamente dedicada y disciplinada en su trabajo», escribió la cantante.

En su opinión, el capitán argentino demuestra con su juego que la edad y las dificultades no definen las capacidades de una persona.

«Él lucha contra el tiempo y los obstáculos, demostrando que no es la edad ni lo que digan los demás lo que define a una persona, sino quién es uno mismo», declaró Shakira.

¿Por qué se mencionó a Antonela Roccuzzo?

En su mensaje, Shakira también mencionó a la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo. Para la cantante, tener a alguien que brinde apoyo es fundamental para lograr grandes resultados.

«Tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da fuerza e inspiración», escribió Shakira.

Antonela presenció la semifinal entre Argentina e Inglaterra desde el estadio. Tras el partido, celebró con sus hijos que el equipo alcanzara su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

Messi cambió el rumbo del partido en los últimos minutos

Inglaterra abrió el marcador en la semifinal y mantuvo la ventaja durante mucho tiempo. Sin embargo, en la parte final del encuentro, Argentina aumentó la presión y anotó dos goles.

Aunque no marcó, Messi dio las dos asistencias decisivas. Las acciones del jugador de 39 años en los minutos finales le dieron a su equipo una victoria por 2-1 y el pase a la final.

El reconocimiento de Shakira se centró en este aspecto: a pesar de su edad, Messi sigue influyendo en el resultado incluso en los partidos de mayor presión.

La última prueba contra España

Argentina se enfrentará a España en la final de la Copa del Mundo 2026. El partido decisivo se jugará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium en East Rutherford, Estados Unidos.

Argentina busca su segundo título consecutivo y el cuarto de su historia. España, por su parte, luchará por ganar el trofeo nuevamente tras su éxito en 2010.

Messi se convirtió en el héroe del partido sin marcar en la semifinal. La gran pregunta ahora es: ¿podrá mostrar la misma determinación y talento en la final?