Récord del Atlético en la final del Mundial 2026: 10 representantes del club

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Récord del Atlético en la final del Mundial 2026: 10 representantes del club

Se conoce el nombre del club con más jugadores en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Diez representantes del Atlético forman parte de las plantillas de los finalistas.

Seis jugadores con Argentina, cuatro con España

Según la información oficial del club madrileño, seis jugadores vinculados al Atlético están en la selección de Argentina:

  • Juan Musso;

  • Nahuel Molina;

  • Julián Álvarez;

  • Giuliano Simeone;

  • Thiago Almada;

  • Nico González.

Por parte de España, Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo se preparan para la final.

De este modo, gane quien gane, los jugadores del Atlético levantarán la Copa del Mundo.

Un resultado de hace casi un siglo igualado

El Atlético destacó en su comunicado que no se veía a tantos jugadores de un mismo club en una final del Mundial desde 1934.

Los madrileños también se convierten en el club con más representantes en una tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. En 2018 y 2022, cuatro jugadores del Atlético participaron en los partidos decisivos.

Ocho jugadores del FC Barcelona en la final

El FC Barcelona ocupa el segundo lugar en número de representantes entre los finalistas. Ocho jugadores del club catalán en la plantilla española — Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal — lucharán por la Copa del Mundo.

El FC Barcelona iguala con esta cifra su resultado de 2010. En aquel entonces, ocho jugadores del club fueron campeones del mundo con España.

Un club, dos sueños

Si España gana, los cuatro representantes españoles del Atlético serán campeones del mundo por primera vez. Si Argentina revalida el título, Molina, Álvarez y Almada celebrarán su segundo campeonato, mientras que Musso, Simeone y González ganarán el trofeo por primera vez.

El partido decisivo entre Argentina y España se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

¿Quién crees que será el héroe decisivo del Atlético en la final?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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