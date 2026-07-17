Una boda en Turquía con regalos de 1,54 mil millones de soums para los novios

Una lujosa ceremonia de boda celebrada en un pueblo de Turquía ha generado un amplio debate en las redes sociales. La atención se centró en el hecho de que los novios recibieron un total de 6 millones de liras turcas (más de 1,54 mil millones de soums) en regalos de boda.

Se informó que 3 millones de liras fueron entregadas a la novia en forma de joyas de oro. Los otros 3 millones de liras fueron regalados al novio en efectivo. Familiares, amigos y numerosos invitados asistieron a la ceremonia para felicitar a la nueva pareja con valiosos obsequios.

Según el informe, durante la boda de dos días se preparó un gran banquete para los invitados, en el que se sacrificaron 35 ovejas. Durante la celebración, también se organizaron tradiciones nacionales, música y diversos espectáculos.

Al final de la ceremonia, la novia expresó su sincero agradecimiento a todos los invitados, destacando que para ella la mayor riqueza no eran los regalos costosos, sino construir una familia feliz y sólida.