Oriente Medio en llamas: EE. UU. ataca a Irán por sexta noche consecutiva

Las fuerzas armadas de EE. UU. llevaron a cabo una nueva serie de ataques militares importantes contra varios objetivos estratégicos e infraestructuras en territorio iraní. Mientras Washington insiste en que estos ataques buscan debilitar el potencial militar de Irán, Teherán anunció en respuesta haber atacado instalaciones militares estadounidenses en la región.

Zamin.uz presenta los detalles de este conflicto que ha avivado las llamas de la guerra entre ambos países.

Sexta noche: Geografía de los ataques y pérdidas civiles

Según información del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), los nuevos ataques aéreos comenzaron el 16 de julio, marcando la sexta operación militar nocturna consecutiva de EE. UU. en territorio iraní.

Aunque los militares afirman que el objetivo es limitar las capacidades de combate de Irán, el canal de televisión estatal iraní Press TV alega que los ataques han causado graves daños no solo a la infraestructura militar, sino también a la civil.

Objetivos dañados y atacados:

Puentes: Tres puentes importantes en la provincia de Hormozgan fueron destruidos.

Zonas residenciales: Zonas habitadas en la ciudad de Bandar Abbas fueron alcanzadas.

Energía: Una subestación eléctrica ubicada en la isla de Kish, en el Golfo Pérsico, fue atacada.

Aeropuertos: Cayeron misiles cerca de los aeropuertos de Bandar Abbas e Iranshahr.

Alrededores de instalaciones nucleares: Se informaron fuertes explosiones alrededor de la ciudad de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil de Irán.

Pérdidas: Según datos preliminares de la parte iraní, estos ataques han causado al menos 3 muertosy otros 15 ciudadanos han sufrido heridas de diversa gravedad.

El contraataque de Teherán: La base de EE. UU. en Baréin bajo fuego

Tras los ataques, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, en cooperación con el ejército del país, inició una operación de respuesta contra instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

Tasnim informa, citando fuentes militares:

Los drones de ataque iraníes atacaron la base aérea de Sakhir en Baréin. El ataque alcanzó helicópteros militares y aviones de reconocimiento estadounidenses en la base.

El ataque alcanzó helicópteros militares y aviones de reconocimiento estadounidenses en la base.

Ante estos enfrentamientos, los países vecinos también fueron puestos en alerta. En particular, el ejército de Kuwait anunció la movilización de sus sistemas de defensa aérea para interceptar misiles y drones iraníes. Baréin activó las sirenas de alerta en el país.

El fracaso del acuerdo de paz: Cronología de los hechos

La siguiente tabla muestra cómo la paz a corto plazo entre ambos países se convirtió en un conflicto armado:

Fecha Evento 17 de junio Se firmó un acuerdo marco entre EE. UU. e Irán para detener las hostilidades y levantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz. 25 de junio Un dron iraní atacó un petrolero civil en el Estrecho de Ormuz. En respuesta, EE. UU. lanzó sus primeros ataques contra Irán. 8 de julio En la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente Donald Trump anunció que el memorando de entendimiento con Irán ya no estaba vigente. 13 de julio Donald Trump anunció que EE. UU. había tomado el control total del Estrecho de Ormuz. 16 de julio EE. UU. llevó a cabo su sexta noche consecutiva de ataques aéreos masivos contra Irán.

La postura de Donald Trump y las amenazas futuras

La postura del presidente Donald Trump sigue siendo muy firme. Ha declarado abiertamente que la presión militar continuará hasta que Teherán acepte las nuevas condiciones del acuerdo:

«Mientras Irán no acepte el nuevo acuerdo de paz que hemos propuesto, nuestros ataques nunca cesarán. Si es necesario, seguiremos atacando no solo instalaciones militares, sino también sus centrales eléctricas y puentes», afirmó el líder de la Casa Blanca.

Actualmente, ambas partes afirman haber causado daños graves a la otra, pero esta información aún no ha sido confirmada por fuentes internacionales independientes. La situación se agrava cada hora y aumenta el riesgo de una guerra a gran escala en la región.