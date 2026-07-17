OpenAI presenta su primer dispositivo: el teclado Codex Micro sale a la venta

OpenAI, la empresa que revolucionó el mundo de la IA, ha incursionado inesperadamente en el mercado de hardware. Mientras muchos expertos esperaban un gadget inteligente o un smartphone, el equipo de Sam Altman presentó Codex Micro, un teclado mecánico compacto diseñado para desarrolladores. Este dispositivo es el primer paso serio de la compañía para salir del software y crear un ecosistema de productos físicos. Así lo informa Ixbt.com informa .

El teclado Codex Micro fue desarrollado en colaboración con la marca Work Louder y está destinado principalmente a profesionales que escriben código en la plataforma OpenAI y trabajan con agentes de IA. Según ixbt.com, este accesorio no es un teclado común, sino que funciona como una consola de control para acelerar al máximo la interacción con el sistema Codex AI.

Capacidades técnicas y diseño

El dispositivo cuenta con 13 teclas mecánicas, seis de las cuales tienen un sistema de iluminación especial. Estas luces cambian de color según el estado de los agentes de IA, permitiendo al usuario monitorear visualmente el proceso. El teclado también incluye un regulador giratorio para ajustar la potencia de cálculo del sistema Codex. Un joystick especial sirve para gestionar procesos complejos como la refactorización de código o la depuración (debugging).

Los usuarios pueden asignar diferentes comandos a las teclas según sus necesidades. Por ejemplo, aceptar o rechazar código sugerido por la IA, iniciar un nuevo chat o activar la entrada de voz con solo presionar un botón. El kit incluye 32 tapas de teclas (keycaps) intercambiables para personalizar el dispositivo según el estilo de trabajo personal.

Precio y planes futuros

Codex Micro está disponible actualmente en cantidades limitadas por 230 dólares. El dispositivo se conecta mediante Bluetooth y USB-C y funciona perfectamente en Windows y macOS. Los representantes de OpenAI señalan que, dado que la plataforma Codex se está convirtiendo en una herramienta de productividad integral, la demanda de este tipo de hardware seguirá creciendo.

Cabe destacar que este no es el único proyecto de hardware de OpenAI. Según Bloomberg, la compañía está trabajando con el ex diseñador jefe de Apple, Jony Ive, y su startup io Products en un gadget de IA portátil sin pantalla. Se espera que este misterioso dispositivo incluya funciones de hogar inteligente, multimedia e IA conversacional.

Para los desarrolladores y entusiastas de la tecnología, esta novedad significa un nuevo nivel en la cultura de trabajo con IA. Aunque por ahora el dispositivo solo se vende a través del sitio oficial, es indudable que este tipo de equipos especializados desempeñarán un papel clave en el aumento de la productividad en el futuro.