En un mensaje de emergencia a la nación, el presidente de EE. UU., Donald Trump, habló sobre graves «vulnerabilidades» en el sistema electoral del país y reveló información de inteligencia clasificada que se había mantenido en secreto hasta ahora. Según él, la administración de Pekín podría haber llevado a cabo una de las mayores ciberoperaciones en la historia de EE. UU. para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Zamin.uz Presenta los detalles de la transmisión en vivo de 25 minutos desde la Casa Blanca y las sensacionales afirmaciones presentadas por Trump.

La declaración sensacionalista de Trump: Cifras y afirmaciones clave

El presidente Trump realizó una aparición en vivo el 17 de julio a través del canal oficial de YouTube de la Casa Blanca, revelando materiales de inteligencia sobre la posible interferencia de la República Popular China durante la campaña electoral de 2020. Las afirmaciones más importantes presentadas en esta intervención se resumen en la siguiente tabla:

Dirección / Afirmación Detalles detallados Datos filtrados China robó, compró u obtuvo mediante ciberataques los datos personales (nombre, teléfono, dirección, afiliación política) de 220 millones de votantes estadounidenses. Registro ilegal En cuatro estados, aproximadamente 278 000 personas que no son ciudadanos estadounidenses fueron registradas como votantes. Objetivos de Pekín Asegurar la derrota de Donald Trump, cambiar votos y pagar grandes sumas de dinero a periodistas que escribieron artículos críticos contra el jefe de la Casa Blanca. Razones de la interferencia Los aranceles de miles de millones de dólares impuestos por la administración Trump contra China y los planes para fortalecer el poder militar de EE. UU.

El «Estado profundo» es acusado: Trump apunta a las agencias de inteligencia

Donald Trump explicó por qué esta información de inteligencia clasificada se mantuvo oculta al público y al propio presidente durante muchos años. Acusó directamente a representantes del «Estado profundo» (deep state) dentro de los servicios especiales de EE. UU.

«Ocultaron deliberadamente la interferencia de China en nuestras elecciones. Al mantener esta información en secreto, engañaron no solo al pueblo estadounidense, sino también al jefe de Estado», enfatizó Trump.

En este sentido, el Presidente dio instrucciones a varias agencias poderosas, incluyendo la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Justicia, el FBI y la CIA, llamando a una investigación inmediata y completa sobre esta situación. Exigió el despido de todos los responsables involucrados en ocultar la información y, si hay pruebas suficientes, la apertura de procesos penales contra ellos.

Además, Trump advirtió que no solo China, sino también Rusia, Irán, Corea del Norte y otros estados rivales podrían explotar estas vulnerabilidades en el sistema electoral de EE. UU. para sus propios fines.

Nota: Hasta la fecha, las conclusiones finales de analistas independientes y agencias de investigación oficiales sobre estas graves acusaciones realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump no han sido presentadas al público.