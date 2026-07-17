Declaración sensacionalista de Trump: «China interfirió en las elecciones de 2020 y robó datos»

·79·Mundo
Declaración sensacionalista de Trump: «China interfirió en las elecciones de 2020 y robó datos»

En un mensaje de emergencia a la nación, el presidente de EE. UU., Donald Trump, habló sobre graves «vulnerabilidades» en el sistema electoral del país y reveló información de inteligencia clasificada que se había mantenido en secreto hasta ahora. Según él, la administración de Pekín podría haber llevado a cabo una de las mayores ciberoperaciones en la historia de EE. UU. para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Zamin.uz Presenta los detalles de la transmisión en vivo de 25 minutos desde la Casa Blanca y las sensacionales afirmaciones presentadas por Trump.

La declaración sensacionalista de Trump: Cifras y afirmaciones clave

El presidente Trump realizó una aparición en vivo el 17 de julio a través del canal oficial de YouTube de la Casa Blanca, revelando materiales de inteligencia sobre la posible interferencia de la República Popular China durante la campaña electoral de 2020. Las afirmaciones más importantes presentadas en esta intervención se resumen en la siguiente tabla:

Dirección / Afirmación

Detalles detallados

Datos filtrados

China robó, compró u obtuvo mediante ciberataques los datos personales (nombre, teléfono, dirección, afiliación política) de 220 millones de votantes estadounidenses.

Registro ilegal

En cuatro estados, aproximadamente 278 000 personas que no son ciudadanos estadounidenses fueron registradas como votantes.

Objetivos de Pekín

Asegurar la derrota de Donald Trump, cambiar votos y pagar grandes sumas de dinero a periodistas que escribieron artículos críticos contra el jefe de la Casa Blanca.

Razones de la interferencia

Los aranceles de miles de millones de dólares impuestos por la administración Trump contra China y los planes para fortalecer el poder militar de EE. UU.

El «Estado profundo» es acusado: Trump apunta a las agencias de inteligencia

Donald Trump explicó por qué esta información de inteligencia clasificada se mantuvo oculta al público y al propio presidente durante muchos años. Acusó directamente a representantes del «Estado profundo» (deep state) dentro de los servicios especiales de EE. UU.

«Ocultaron deliberadamente la interferencia de China en nuestras elecciones. Al mantener esta información en secreto, engañaron no solo al pueblo estadounidense, sino también al jefe de Estado», enfatizó Trump.

En este sentido, el Presidente dio instrucciones a varias agencias poderosas, incluyendo la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Justicia, el FBI y la CIA, llamando a una investigación inmediata y completa sobre esta situación. Exigió el despido de todos los responsables involucrados en ocultar la información y, si hay pruebas suficientes, la apertura de procesos penales contra ellos.

Además, Trump advirtió que no solo China, sino también Rusia, Irán, Corea del Norte y otros estados rivales podrían explotar estas vulnerabilidades en el sistema electoral de EE. UU. para sus propios fines.

Nota: Hasta la fecha, las conclusiones finales de analistas independientes y agencias de investigación oficiales sobre estas graves acusaciones realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump no han sido presentadas al público.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerDos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerHoy, 00:03¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...Ayer, 23:48El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?Ayer, 23:43Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Ayer, 23:37La apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetLa apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetAyer, 23:18Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Ayer, 22:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?