Trent Alexander-Arnold habla sobre los entrenamientos bajo la dirección de José Mourinho

El defensa del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, compartió sus impresiones sobre el proceso de preparación del equipo para la nueva temporada y su experiencia trabajando con el entrenador José Mourinho. Los entrenamientos, que continúan en la base de Valdebebas, destacan por su alta intensidad y las estrictas exigencias del técnico. Así lo informa Goal.com .

Según el futbolista inglés, la pretemporada 2026-2027 está siendo tan dura como se esperaba. Las sesiones de entrenamiento dobles bajo el calor abrasador de Madrid exigen una gran resistencia física y mental a los jugadores. En una entrevista con los canales oficiales del club, Alexander-Arnold detalló el ambiente y la rutina de trabajo en el equipo.

El estilo y las altas exigencias de Mourinho

Desde su regreso al club madrileño, José Mourinho ha llevado la disciplina y los estándares del equipo a un nuevo nivel. Trent Alexander-Arnold no ocultó su satisfacción por trabajar en el mismo equipo que el entrenador al que antes se enfrentaba como rival. Destacó que los principios del técnico portugués son muy rigurosos.

"¿Trabajar con Mourinho? Todo es fantástico. Siempre he admirado a este entrenador. Es un placer para mí trabajar con él y su cuerpo técnico. Es muy exigente y pone gran énfasis en la intensidad. Tenemos mucho que aprender de él y estamos listos para asimilar nuevos conocimientos", declaró el defensa.

Alexander-Arnold comentó que intentó mantener su forma física durante las vacaciones de verano. Tras las dos primeras semanas de descanso, trabajó en carrera y cargas físicas para llegar listo al inicio de los entrenamientos. Esto le permitió adaptarse rápidamente a los exigentes ejercicios de Mourinho.

Objetivos para la nueva temporada

El Real Madrid tiene como objetivo ganar todas las competiciones esta temporada. Alexander-Arnold confía en que, bajo la dirección de este experimentado entrenador, el equipo es capaz de conquistar muchos trofeos. Los jugadores se esfuerzan por entender la filosofía del técnico y aplicarla en el campo.

Las concentraciones en la base de Valdebebas no solo son preparación física, sino también una etapa de formación táctica. Mourinho exige la máxima dedicación de cada jugador, lo que contribuye a elevar el nivel general del equipo.

Como recordatorio, Trent Alexander-Arnold fue uno de los fichajes más sonados del Real Madrid en los últimos mercados. Ahora, busca desarrollar nuevas facetas de su juego bajo la dirección de uno de los mejores entrenadores del mundo.