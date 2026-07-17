La leyenda del fútbol mundial Lionel Messi, a pesar de sus 39 años, sigue sorprendiendo a aficionados y expertos con sus actuaciones fenomenales. El dramático partido de semifinales de la Copa del Mundo 2026 contra Inglaterra demostró que Messi sigue siendo la única fuerza capaz de cambiar el destino de un encuentro en los momentos decisivos. Su pase preciso en los últimos minutos, convertido en gol por Lautaro Martínez, llevó a Argentina a la final. Así lo informa Goal.com .

Según el artículo de análisis de Goal.com, Lionel Messi es la figura más influyente en este torneo que se celebra en Norteamérica. Si Argentina logra vencer a España en la final y defender su título, Messi se convertirá en el principal candidato para su noveno Balón de Oro. Sería un premio merecido no solo por sus brillantes actuaciones en la MLS, sino también por su capacidad de liderazgo en la selección nacional.

El camino a la final y el papel de Messi

La selección argentina no tuvo un camino fácil hasta la final. Tras una fase de grupos sólida, los pupilos de Lionel Scaloni sufrieron en las eliminatorias contra equipos como Cabo Verde, Egipto y Suiza. Tuvieron que ganar dos partidos en la prórroga. Sin embargo, en los momentos más difíciles, Messi mantuvo la calma en el campo y guio a sus compañeros hacia adelante.

Se nota la ausencia de nueve jugadores del equipo campeón en Catar 2022, incluido el fiel escudero de Messi, Ángel Di María. Sin Di María, Argentina tuvo problemas de velocidad en las bandas, pero la voluntad del equipo y la confianza en el aura de Messi los llevaron una vez más a la final. En los últimos 30 minutos contra Inglaterra, Messi desmanteló literalmente la defensa rival.

El choque contra España y el desafío de la nueva generación

La final no solo será un duelo entre dos grandes equipos, sino también un enfrentamiento entre dos generaciones. Lionel Messi se enfrentará a España, liderada por el joven talento Lamine Yamal, visto como su heredero en el FC Barcelona. Aunque Argentina es vista como la cenicienta en este choque, la insaciable sed de victoria de Messi podría romper cualquier pronóstico.

Los expertos señalan que, con sus resultados en el Inter Miami de la MLS y sus heroicas actuaciones con la selección, Messi merece plenamente su noveno Balón de Oro. Cada uno de sus movimientos en el campo, y su capacidad para encontrar soluciones perfectas incluso bajo presión, confirman una vez más su estatus como el mejor jugador de la historia del fútbol.

Se espera que la final sea uno de los puntos más altos en la carrera de Messi. Si vuelve a levantar el trofeo dorado, será difícil encontrarle un rival en la lucha por el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso que se entrega a final de año.