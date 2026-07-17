Tesla inaugura la primera estación Megacharger del mundo: 1200 kW para un camión

Tesla, líder del mercado de vehículos eléctricos, ha lanzado oficialmente la primera estación de carga pública Megacharger del mundo, diseñada para los camiones pesados Tesla Semi. Este proyecto es uno de los pasos más importantes hacia la electrificación del transporte comercial, estableciendo un estándar completamente nuevo en la velocidad de carga para camiones. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo complejo se encuentra en Bloomington, California, al este de Los Ángeles. Según ixbt.com, la estación consta de seis postes de carga dedicados, cada uno capaz de proporcionar una potencia máxima de hasta 1,2 MW (1200 kW). Esta cifra representa uno de los sistemas de carga más potentes utilizados actualmente con fines comerciales.

Ventaja tecnológica y velocidad

A modo de comparación, las estaciones Supercharger de cuarta generación más modernas de Tesla para turismos ofrecen una potencia máxima de 500 kW. El Megacharger ofrece más del doble. Tal potencia permite cargar rápidamente camiones con baterías masivas como el Tesla Semi y minimizar los tiempos de inactividad en los procesos logísticos de larga distancia.

Actualmente, esta estación está abierta para los conductores y operadores de Tesla Semi. Según los expertos, la aparición de dicha infraestructura acelerará significativamente la transición de las empresas de logística del diésel a la tracción eléctrica. Esto es importante no solo en términos de eficiencia económica, sino también de ecología.

Una nueva era para la logística

Tesla planea expandir la red Megacharger a lo largo de las principales autopistas de EE. UU. Esta estrategia hará que el uso de los modelos Tesla Semi sea más cómodo y fiable para los propietarios de flotas de transporte. La producción en serie de los camiones Tesla Semi en la Gigafactory Nevada también aumenta la demanda de esta infraestructura.

Para los mercados emergentes, estas tecnologías podrían despertar un gran interés en el futuro. A medida que los vehículos eléctricos ganan popularidad, la introducción de soluciones de alta potencia para el transporte pesado es una tendencia global capaz de transformar radicalmente el sector del transporte de carga internacional.