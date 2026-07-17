El presidente del Atlético de Madrid hace una declaración contundente sobre el futuro de Julián Álvarez

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha dejado clara su postura sobre el futuro de Julián Álvarez, uno de los temas más candentes del mercado de fichajes en el fútbol español. En respuesta al interés mostrado por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a los plazos establecidos, la directiva del club madrileño ha afirmado abiertamente que no dejará salir al delantero argentino. Así lo informa Goal.com informa. comunica.

Según los informes, Julián Álvarez había expresado públicamente su deseo de abandonar el club durante la Copa del Mundo de 2026. Esta situación atrajo la atención de grandes equipos como el FC Barcelona, que presentó una oferta oficial por el jugador. Sin embargo, el presidente del Atlético de Madrid señala que no hay margen para la negociación y que el jugador permanecerá en el equipo conforme a su contrato vigente.

El ultimátum del Barcelona y la postura de Laporta

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, había señalado en una entrevista previa que el plazo de la oferta enviada al Atlético de Madrid no era ilimitado. Según sus palabras, se hicieron todos los esfuerzos para fichar al jugador solicitado por el cuerpo técnico, pero se estableció una fecha límite para no «bailar al son de nadie». El medio Goal.com citó las palabras de Laporta: «Nosotros marcamos nuestro ritmo, nuestra oferta no es eterna».

El dirigente catalán añadió que las relaciones entre ambos clubes son buenas, pero que no tiene intención de presionar en el tema del traspaso. Según Laporta, si surgiera una alternativa en el Atlético de Madrid, la oferta del FC Barcelona seguiría abierta a consideración. Sin embargo, estas declaraciones no lograron hacer cambiar de opinión a la parte madrileña.

La respuesta de Enrique Cerezo

En su respuesta a la prensa, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, reconoció tener una relación amistosa con Joan Laporta, pero se mostró inflexible respecto al traspaso. «Joan Laporta es un buen amigo y un gran presidente. Él, al igual que ustedes, sabe perfectamente dónde jugará Julián Álvarez la próxima temporada», subrayó Cerezo.

El presidente también se refirió a la solicitud de traspaso del jugador. En su opinión, una persona puede cometer errores en la vida y es una situación que debe ser perdonada. Lo más importante es que Álvarez tiene un contrato de larga duración con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 y es una pieza central en los planes de Diego Simeone.

Se espera que esta situación intensifique la rivalidad entre los dos clubes competidores en la liga española. La permanencia de un delantero de clase mundial como Julián Álvarez es crucial para el Atlético de Madrid, no solo por los resultados deportivos, sino también por la imagen del club. Por ahora, el delantero argentino parece quedarse en Madrid, aunque siempre existe la posibilidad de que la situación cambie antes del cierre del mercado de fichajes.