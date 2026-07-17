Los mosquitos ahora son eliminados en el aire: presentan un micro-drone innovador en Francia

La humanidad ha utilizado durante siglos diversos productos químicos y barreras físicas para protegerse de los mosquitos. Sin embargo, los avances tecnológicos están a punto de cambiar este campo radicalmente. Los ingenieros de la startup francesa Tornyol han probado con éxito un micro-drone único capaz de capturar y eliminar mosquitos en pleno vuelo. Así lo informa Ixbt.com reporta la noticia.

Según Alex Tussen, cofundador e ingeniero de la empresa, este dispositivo autónomo de solo 40 gramos ofrece un enfoque totalmente nuevo en la lucha contra los insectos. Los autores califican este invento como "un paso decisivo hacia la erradicación total de los mosquitos". A pesar de su tamaño compacto, el dispositivo está equipado con sistemas tecnológicos complejos.

Detección acústica e AI

El principio de funcionamiento del drone se basa en un sofisticado sistema de detección acústica. El dispositivo incluye un micrófono de smartphone, un sensor de ultrasonido y un software especializado para el procesamiento de señales. Al emitir impulsos ultrasónicos y recibir su eco, el sistema analiza la señal Doppler generada por el aleteo del insecto.

Lo más interesante es que el drone puede distinguir entre insectos beneficiosos y plagas. Por ejemplo, analiza la frecuencia de aleteo para no dañar a las abejas. Además, el sistema es capaz de identificar la especie e incluso el sexo del mosquito. Una vez fijado el objetivo, el drone se acerca y utiliza sus hélices para derribar al insecto en el aire.

Según las estimaciones de los autores del proyecto, 10 drones de este modelo pueden controlar completamente un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Esto promete una alta eficacia en la protección de zonas agrícolas, parques urbanos y complejos residenciales contra insectos nocivos. La empresa Tornyol planea presentar la versión de hardware totalmente integrada del dispositivo en las próximas semanas.

Importancia global para la salud

Los mosquitos no son solo insectos molestos, sino también vectores de enfermedades peligrosas. Según las estadísticas, más de 700 000 personas mueren cada año en todo el mundo debido a enfermedades transmitidas por mosquitos. Por ello, la implementación de esta tecnología tiene una importancia vital para el sistema de salud global.

En regiones con climas cálidos, las molestias y enfermedades causadas por los mosquitos en verano siguen siendo un problema actual. En el futuro, el uso generalizado de estos drones autónomos podría reducir la necesidad de químicos y proporcionar un método de control ecológicamente seguro.