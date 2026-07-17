El equipo femenino del Arsenal está cerca de fichar a Misa Rodríguez, la histórica guardameta del Real Madrid

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El equipo femenino del Arsenal está cerca de fichar a Misa Rodríguez, la histórica guardameta del Real Madrid

El equipo femenino del Arsenal está cerca de cerrar el fichaje de la internacional española Misa Rodríguez para reforzar su portería. Tras seis temporadas de gran regularidad en el Real Madrid, se espera que la guardameta se una al club londinense como agente libre. Este movimiento es visto como un paso clave para el Arsenal con el fin de elevar el nivel de competitividad. Así lo informa Goal.com .

Misa Rodríguez ha dejado una huella imborrable en la historia del equipo femenino del Real Madrid. Posee el récord absoluto de la entidad con 215 partidos disputados en todas las competiciones. Convertida en la guardameta titular de «Las Blancas» desde su creación en 2020, la futbolista de 26 años fue fundamental para consolidar al club como un referente en España y Europa. Según la COPE, su salida de Madrid se conocía desde junio, pero su próximo destino empieza a aclararse ahora.

Competencia feroz bajo los tres palos

La posición de portera en el Arsenal está actualmente bien cubierta. El equipo cuenta con la guardameta titular de la selección de los Países Bajos, Daphne van Domselaar, y la talentosa Anneke Borbe, procedente del VfL Wolfsburg. La llegada de Rodríguez iniciará una lucha por la titularidad entre tres guardametas de élite.

La temporada pasada, el Arsenal sufrió problemas en la portería. La grave lesión de Manuela Zinsberger y el estado físico de otras guardametas obligaron al club a solicitar la cesión de Barbora Votíková en enero. Tras las salidas de Zinsberger y Votíková al final de la temporada, el cuerpo técnico busca una tercera opción de garantías.

Para Misa Rodríguez, este traspaso no es solo un nuevo reto, sino también un paso vital para mantener su lugar en la selección española. Compite con la portera del FC Barcelona, Cata Coll, por la titularidad. Ante la cercanía del Mundial 2025, Rodríguez necesita continuidad, o de lo contrario podría perder la confianza de la seleccionadora Sonia Bermúdez.

Los expertos consideran que fichar por un club de la talla del Arsenal elevará el estatus internacional de Rodríguez. A pesar de la fuerte competencia, el exigente calendario entre la Champions League y la liga doméstica permitirá que todas las porteras tengan minutos. Ambas partes están ultimando los detalles finales del contrato.

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