Científicos hallan indicios esenciales para la vida en un planeta similar a la Tierra

Las investigaciones científicas destinadas a buscar vida fuera del sistema solar han dado un nuevo resultado importante. Científicos han confirmado por primera vez la presencia de una atmósfera en el exoplaneta LHS 1140b LHS 1140b , situado a 49 años luz de nosotros y con características similares a la Tierra. Así lo informó The Guardian .

Anteriormente, las atmósferas se detectaban principalmente en gigantes gaseosos y exoplanetas de tipo «sub-Neptuno». Sin embargo, esta vez los científicos lograron probar mediante observaciones la existencia de una atmósfera en un planeta rocoso situado en la zona habitable.

La autora principal del estudio, la Dra. Colleen Cherubim, ex investigadora de la Universidad de Harvard, destaca que esta no es solo la primera confirmación de una atmósfera en un planeta rocoso en zona habitable, sino también la primera detección directa de una sustancia en su composición.

Según la científica, este resultado convierte a LHS 1140b en uno de los objetos más prometedores fuera del sistema solar para la astrobiología y el estudio de entornos propicios para la vida.

Se informa que la masa del planeta es 5,6 veces mayor que la de la Tierra y su radio es aproximadamente un 70% más grande. Aunque su composición y temperatura son algo similares a las de la Tierra, siempre muestra la misma cara a su estrella, podría tener más reservas de agua y su atmósfera podría diferir significativamente de la terrestre.

Descubierto en 2017, LHS 1140b orbita alrededor de una pequeña enana roja en la constelación de Cetus. Cherubim señala que los datos actuales indican la presencia de factores esenciales para la vida: una superficie rocosa, una temperatura que permite agua líquida y una atmósfera. Esta última podría evitar que el agua escape al espacio y proteger la superficie de radiaciones nocivas.

Los investigadores no pudieron detectar rastros de atmósfera en otro planeta rocoso del mismo sistema, LHS 1140c .

Science Según el artículo publicado en la revista Magellan Clay , las observaciones se realizaron con el telescopio situado en el observatorio de Las Campanas en Chile. Durante las observaciones de 2024, se registró gas helio escapando del planeta. Aunque este gas no se detectó en observaciones posteriores, los científicos verificaron posibles errores y resultados falsos, confirmando la fiabilidad de las conclusiones iniciales.

La profesora Jayne Birkby de la Universidad de Oxford también calificó este resultado como un descubrimiento importante. Según ella, la persistencia de una atmósfera en planetas rocosos alrededor de enanas rojas abre nuevas posibilidades para la búsqueda de vida y nos acerca a responder si existe vida en tales planetas.