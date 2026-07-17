Una decisión de Tuchel sorprendió a los jugadores de Inglaterra

Tras la derrota de Inglaterra por 1-2 ante Argentina en la semifinal de la Copa Mundial 2026, se revelaron descontentos dentro del equipo. Los jugadores no pudieron entender las decisiones tácticas del entrenador Thomas Tuchel tras abrir el marcador.

Según The Telegraph, algunos jugadores consideraban que Inglaterra debería haber seguido atacando cuando Argentina estaba en su momento más débil.

Una vez que Inglaterra tomó la ventaja, Tuchel reforzó la defensa.

A mediados de la segunda parte, Anthony Gordon marcó para poner a Inglaterra por delante.

Sin embargo, Tuchel introdujo a tres defensas, cambiando el estilo de juego del equipo. Inglaterra cedió la iniciativa al rival y se centró en mantener el resultado.

Argentina marcó dos goles al final del partido y dio la vuelta al marcador — 2:1.

Los delanteros se quedaron en el banquillo

Según la fuente, los jugadores ingleses sentían que tras el gol de Gordon, Argentina estaba en una situación difícil mental y tácticamente.

Pensaban que introduciendo jugadores rápidos podrían castigar al rival al contragolpe. Había varios jugadores en el banquillo capaces de cumplir esa función:

Bukayo Saka;

Ollie Watkins;

Noni Madueke.

Pero Tuchel no utilizó a ninguno de ellos en esa situación.

Los cambios tardíos también generaron dudas

Incluso después de que Argentina tomara la delantera, Tuchel no realizó cambios ofensivos de inmediato.

Marcus Rashford e Ivan Toney entraron al campo solo cuatro minutos después del segundo gol rival. Esta decisión sorprendió a algunos jugadores y personas cercanas al equipo.

«Nadie entendía lo que estaba pasando», comentó una fuente cercana al equipo.

¿Fue decisiva la sustitución de Rice?

La decisión de Tuchel de retirar a Declan Rice también provocó críticas.

Algunos consideran que en lugar de un defensa, debería haber entrado otro mediocentro capaz de mantener el equilibrio en el centro del campo.

El argentino Enzo Fernández marcó el gol de la victoria precisamente desde la zona que Rice o cualquier otro mediocentro defensivo debería haber controlado.

«Tuchel fue contratado por su capacidad para dirigir al equipo en partidos de eliminatorias, pero esta vez cometió un error», señaló otra fuente.

La federación inglesa respalda a Tuchel

A pesar de la dolorosa derrota en semifinales y las críticas por sus decisiones tácticas, Thomas Tuchel permanece en su cargo por ahora.

Se destaca que el director ejecutivo de la Football Association, Mark Bullingham, sigue apoyando al técnico.

Sin embargo, estas decisiones en el partido decisivo del Mundial podrían aumentar las dudas sobre el futuro de Tuchel en la selección inglesa.