Una decisión de Tuchel sorprendió a los jugadores de Inglaterra

·93·Deportes
Una decisión de Tuchel sorprendió a los jugadores de Inglaterra

Tras la derrota de Inglaterra por 1-2 ante Argentina en la semifinal de la Copa Mundial 2026, se revelaron descontentos dentro del equipo. Los jugadores no pudieron entender las decisiones tácticas del entrenador Thomas Tuchel tras abrir el marcador.

Según The Telegraph, algunos jugadores consideraban que Inglaterra debería haber seguido atacando cuando Argentina estaba en su momento más débil.

Una vez que Inglaterra tomó la ventaja, Tuchel reforzó la defensa.

A mediados de la segunda parte, Anthony Gordon marcó para poner a Inglaterra por delante.

Sin embargo, Tuchel introdujo a tres defensas, cambiando el estilo de juego del equipo. Inglaterra cedió la iniciativa al rival y se centró en mantener el resultado.

Argentina marcó dos goles al final del partido y dio la vuelta al marcador — 2:1.

Los delanteros se quedaron en el banquillo

Según la fuente, los jugadores ingleses sentían que tras el gol de Gordon, Argentina estaba en una situación difícil mental y tácticamente.

Pensaban que introduciendo jugadores rápidos podrían castigar al rival al contragolpe. Había varios jugadores en el banquillo capaces de cumplir esa función:

  • Bukayo Saka;

  • Ollie Watkins;

  • Noni Madueke.

Pero Tuchel no utilizó a ninguno de ellos en esa situación.

Los cambios tardíos también generaron dudas

Incluso después de que Argentina tomara la delantera, Tuchel no realizó cambios ofensivos de inmediato.

Marcus Rashford e Ivan Toney entraron al campo solo cuatro minutos después del segundo gol rival. Esta decisión sorprendió a algunos jugadores y personas cercanas al equipo.

«Nadie entendía lo que estaba pasando», comentó una fuente cercana al equipo.

¿Fue decisiva la sustitución de Rice?

La decisión de Tuchel de retirar a Declan Rice también provocó críticas.

Algunos consideran que en lugar de un defensa, debería haber entrado otro mediocentro capaz de mantener el equilibrio en el centro del campo.

El argentino Enzo Fernández marcó el gol de la victoria precisamente desde la zona que Rice o cualquier otro mediocentro defensivo debería haber controlado.

«Tuchel fue contratado por su capacidad para dirigir al equipo en partidos de eliminatorias, pero esta vez cometió un error», señaló otra fuente.

La federación inglesa respalda a Tuchel

A pesar de la dolorosa derrota en semifinales y las críticas por sus decisiones tácticas, Thomas Tuchel permanece en su cargo por ahora.

Se destaca que el director ejecutivo de la Football Association, Mark Bullingham, sigue apoyando al técnico.

Sin embargo, estas decisiones en el partido decisivo del Mundial podrían aumentar las dudas sobre el futuro de Tuchel en la selección inglesa.

Thomas TuchelInglaterraArgentinaAnthony GordonDeclan Rice
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosLas mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosHoy, 01:38Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Hoy, 01:36Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordExplosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordHoy, 01:33Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Hoy, 01:33Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraÚltima batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraHoy, 01:32El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaEl Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaHoy, 01:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev