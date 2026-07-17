¿Es Kylian Mbappé digno de ser el capitán de la selección francesa?

·55·Deportes
¿Es Kylian Mbappé digno de ser el capitán de la selección francesa?

Kylian Mbappé, el máximo goleador de la historia de la selección francesa, lleva el brazalete de capitán con mérito. Aunque existen opiniones de que el capitán no siempre tiene que ser el mejor jugador del equipo, Mbappé asume esta responsabilidad plenamente gracias a sus dotes de liderazgo y sus acciones en el campo. En una entrevista con Goal.com, el exjugador Jérémie Aliadière compartió sus opiniones sobre este tema. Así lo informa Goal.com informa .

El delantero de 27 años, que ahora defiende los colores del Real Madrid, no pertenece a la categoría de capitanes que gritan en el campo o dan instrucciones constantes a sus compañeros. En cambio, prefiere recibir el balón, guiar al equipo y elevar el nivel de juego de sus compañeros al suyo. A pesar de las preguntas y críticas sobre su carácter, Mbappé mantiene su lugar y su influencia.

Estilo de liderazgo y responsabilidad

A pesar de la abundancia de delanteros talentosos en la selección francesa como Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, el equipo no pudo llegar a su tercera final consecutiva en la Copa del Mundo de 2026. Tras la derrota en semifinales ante España, el equipo se enfrentará a Inglaterra por el tercer puesto. Se espera que este sea el último partido de Didier Deschamps como seleccionador nacional.

Mbappé lidera actualmente la carrera por la «Bota de Oro» empatado con Lionel Messi, con 8 goles cada uno. Su habilidad en el campo y su capacidad para decidir el destino del equipo lo convierten en la estrella que más brilla entre las figuras francesas. Sin embargo, su actitud a veces demasiado emocional y sus críticas abiertas a la táctica y al estilo de comunicación del entrenador generan diversos debates entre los expertos.

La era de Zinedine Zidane y las nuevas exigencias

Jérémie Aliadière destaca que un verdadero capitán no solo debe ser el mejor jugador, sino también una persona que pueda dar ejemplo. «En mi opinión, el capitán debe ser cuidadoso en su comunicación con la prensa, al hablar del entrenador y de sus compañeros, y tratar de calmar la situación», afirma el exdelantero. Estas cualidades son especialmente importantes ante el inicio de la era de Zinedine Zidane en la selección nacional.

Kylian Mbappé no evita asumir responsabilidades, acorde a su estatus de «Galáctico». Cada uno de sus movimientos en el campo y sus opiniones influyen directamente en el ambiente del equipo. En el futuro, se le exigirá demostrar su valía no solo con goles, sino también como una fuerza que une al equipo.

En conclusión, Mbappé sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol francés. La cuestión de su capitanía no se mide solo por los goles marcados, sino por su influencia en el vestuario y cómo dirige al equipo en situaciones complejas. El próximo partido contra Inglaterra y los cambios posteriores podrían revelar nuevas facetas de Mbappé como capitán.

Kylian MbappéFranciaReal MadridFútbolCapitán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosLas mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosHoy, 01:38Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Hoy, 01:36Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordExplosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordHoy, 01:33Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Hoy, 01:33Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraÚltima batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraHoy, 01:32El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaEl Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaHoy, 01:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev