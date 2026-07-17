Kylian Mbappé, el máximo goleador de la historia de la selección francesa, lleva el brazalete de capitán con mérito. Aunque existen opiniones de que el capitán no siempre tiene que ser el mejor jugador del equipo, Mbappé asume esta responsabilidad plenamente gracias a sus dotes de liderazgo y sus acciones en el campo. En una entrevista con Goal.com, el exjugador Jérémie Aliadière compartió sus opiniones sobre este tema. Así lo informa Goal.com informa .

El delantero de 27 años, que ahora defiende los colores del Real Madrid, no pertenece a la categoría de capitanes que gritan en el campo o dan instrucciones constantes a sus compañeros. En cambio, prefiere recibir el balón, guiar al equipo y elevar el nivel de juego de sus compañeros al suyo. A pesar de las preguntas y críticas sobre su carácter, Mbappé mantiene su lugar y su influencia.

Estilo de liderazgo y responsabilidad

A pesar de la abundancia de delanteros talentosos en la selección francesa como Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, el equipo no pudo llegar a su tercera final consecutiva en la Copa del Mundo de 2026. Tras la derrota en semifinales ante España, el equipo se enfrentará a Inglaterra por el tercer puesto. Se espera que este sea el último partido de Didier Deschamps como seleccionador nacional.

Mbappé lidera actualmente la carrera por la «Bota de Oro» empatado con Lionel Messi, con 8 goles cada uno. Su habilidad en el campo y su capacidad para decidir el destino del equipo lo convierten en la estrella que más brilla entre las figuras francesas. Sin embargo, su actitud a veces demasiado emocional y sus críticas abiertas a la táctica y al estilo de comunicación del entrenador generan diversos debates entre los expertos.

La era de Zinedine Zidane y las nuevas exigencias

Jérémie Aliadière destaca que un verdadero capitán no solo debe ser el mejor jugador, sino también una persona que pueda dar ejemplo. «En mi opinión, el capitán debe ser cuidadoso en su comunicación con la prensa, al hablar del entrenador y de sus compañeros, y tratar de calmar la situación», afirma el exdelantero. Estas cualidades son especialmente importantes ante el inicio de la era de Zinedine Zidane en la selección nacional.

Kylian Mbappé no evita asumir responsabilidades, acorde a su estatus de «Galáctico». Cada uno de sus movimientos en el campo y sus opiniones influyen directamente en el ambiente del equipo. En el futuro, se le exigirá demostrar su valía no solo con goles, sino también como una fuerza que une al equipo.

En conclusión, Mbappé sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol francés. La cuestión de su capitanía no se mide solo por los goles marcados, sino por su influencia en el vestuario y cómo dirige al equipo en situaciones complejas. El próximo partido contra Inglaterra y los cambios posteriores podrían revelar nuevas facetas de Mbappé como capitán.