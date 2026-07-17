Nueva York bajo el humo: ¿se jugará la final de la Copa del Mundo?

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Nueva York bajo el humo: ¿se jugará la final de la Copa del Mundo?

A pesar del deterioro significativo de la calidad del aire en la ciudad de Nueva York y sus alrededores debido a los grandes incendios forestales en Canadá, no hay planes para posponer la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así lo informó The National .

Se ha informado que los problemas de calidad del aire no representan un riesgo grave por ahora para East Rutherford, Nueva Jersey, donde se llevará a cabo el partido final. Sin embargo, los expertos señalan que el aire atmosférico no está tan limpio como de costumbre.

Un espeso humo provocado por los continuos incendios forestales en Canadá ha cubierto la ciudad de Nueva York. IQAir según los datos, el índice de calidad del aire (ICA) en la ciudad, que antes era de 179, ha alcanzado los 208 puntos. Esto significa que la calidad del aire se clasifica como «muy insalubre».

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también destacó que el efecto combinado del humo de los incendios forestales y las altas temperaturas está afectando negativamente la situación ambiental en el estado. Instó a los residentes a cuidar su salud y a tomar en serio las condiciones climáticas adversas.

A pesar de esto, el partido final decisivo de la Copa del Mundo se llevará a cabo según lo programado. Las selecciones nacionales de España y Argentina competirán por el título. El encuentro comenzará el 19 de julio a las 23:55 hora de Taskent en el famoso « MetLife » estadio de Nueva Jersey, Estados Unidos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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