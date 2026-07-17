El proyecto Starlink de Elon Musk proporciona Internet a miles de escolares

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El proyecto Starlink de Elon Musk proporciona Internet a miles de escolares

El sistema de comunicación por satélite Starlink, propiedad de Elon Musk, ha llevado a cabo un importante proyecto destinado a mejorar la calidad de la educación en las regiones más remotas de Bangladés. En colaboración con la organización benéfica JAAGO Foundation, la empresa ha conectado 167 aulas en 26 distritos del país a Internet de alta velocidad. Gracias a esta iniciativa, cerca de 30 000 escolares han obtenido acceso a una educación en línea moderna. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este proyecto se implementa como parte del programa Digital School Program, que durante años ha buscado resolver el problema de la escasez de docentes en Bangladés. Ahora, los alumnos de escuelas rurales pueden conectarse en tiempo real (online) a las clases impartidas por docentes cualificados de la capital. Esto ayuda a reducir las desigualdades en la calidad educativa.

Lucha contra la brecha digital

La comunicación por satélite ofrecida por Starlink se ha convertido en la única solución para las zonas donde no existe infraestructura de telecomunicaciones tradicional. En las áreas geográficamente difíciles de Bangladés, el despliegue de redes de Internet por cable era económicamente ineficiente o técnicamente imposible. Según Ixbt.com, la tecnología satelital ha permitido sortear estos obstáculos y conectar las aldeas remotas al espacio informativo global.

Este proyecto no es solo una innovación tecnológica, sino un paso con gran impacto social. Gracias a Internet de alta velocidad, los estudiantes pueden participar en clases interactivas, utilizar recursos educativos internacionales y ampliar sus conocimientos. Proyectos de este tipo son también relevantes para países como Uzbekistán, que cuenta con numerosas regiones montañosas y remotas.

Starlink se expande a escala global

La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, continúa expandiendo activamente su red Starlink en todo el mundo. Recientemente, el empresario anunció que la red también comenzó a operar en Costa de Marfil. El objetivo principal de la compañía es proporcionar una conexión a Internet estable y rápida en cualquier punto del planeta, incluso en los lugares más remotos y con infraestructura subdesarrollada.

Hoy en día, los servicios de Starlink se utilizan en muchos países en desarrollo para la educación, la medicina y la restauración de comunicaciones en situaciones de emergencia. La experiencia exitosa en Bangladés demuestra que las tecnologías satelitales sirven como una herramienta clave para resolver problemas sociales donde los operadores de telecomunicaciones tradicionales no llegan.

StarlinkSpaceXElon MuskBangladésEducación
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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