El hacker de 18 años que robó datos de GTA 6 es trasladado de un hospital psiquiátrico a una prisión

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El hacker de 18 años que robó datos de GTA 6 es trasladado de un hospital psiquiátrico a una prisión

La situación en torno a Arion Kurtaj, el hacker de 18 años que filtró información confidencial sobre el famoso juego GTA 6, ha dado un nuevo giro. Tras permanecer mucho tiempo en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, el joven ha sido trasladado a una prisión convencional donde espera un nuevo juicio. Así lo informa Ixbt.com reporta .

En 2022, Arion Kurtaj hackeó el sistema interno de Rockstar Games, llevando a cabo una de las mayores filtraciones en la historia de la industria de los videojuegos. En aquel entonces, publicó 90 videos del juego GTA 6, que aún no había sido anunciado, además de códigos de GTA 5. En 2023, un tribunal lo declaró culpable de ciberdelincuencia, pero debido a su autismo, fue sentenciado a un internamiento psiquiátrico indefinido.

Restricciones y cambios inesperados

La situación comenzó a cambiar en marzo de este año. Según los informes, Kurtaj logró introducir un teléfono móvil de forma clandestina en el hospital de alta seguridad. Se jactó en la red social Snapchat de lo «genial» que era su vida, burlándose del servicio de seguridad. Este hecho demostró que seguía siendo un peligro para la sociedad y que mantenía su afán por utilizar las tecnologías de la información.

Según el periodista Joe Tidy, debido a las estrictas restricciones impuestas por el tribunal, esta información no se publicó en los medios durante mucho tiempo. Solo después de que el juez del Tribunal Superior levantara las prohibiciones el 14 de julio, se confirmó oficialmente el traslado del hacker a una prisión común.

Los expertos consideran que este tipo de ciberataques causan graves daños no solo a la situación financiera de las empresas, sino también al proceso de desarrollo de los juegos. Tras este incidente, Rockstar Games se vio obligado a reforzar drásticamente sus medidas de seguridad. Los jugadores y profesionales de TI siguen de cerca este caso, ya que es uno de los más sonados en el ámbito de la ciberseguridad.

Se espera un nuevo juicio

Los médicos han reevaluado el estado mental y físico del hacker y han concluido que es apto para participar en los procesos judiciales. Por ello, se espera que en noviembre de este año comience un juicio penal tradicional contra Arion Kurtaj.

Este proceso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la ciberdelincuencia. Actualmente, Kurtaj se encuentra en prisión y su destino se decidirá en la audiencia de noviembre. Mientras tanto, Rockstar Games continúa trabajando en GTA 6 a pesar de estos sucesos.

GTA 6HackerRockstar GamesCiberdelincuenciaArion Kurtaj
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Abror Shuhratov
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