Dos personas mueren en una fila de gasolina en Rusia

La escasez de combustible en Rusia está provocando incidentes trágicos. Se ha informado que dos ciudadanos de edad avanzada fallecieron mientras esperaban en gasolineras en diferentes regiones del país.

Según los informes, un hombre de 80 años en la región de Perm y un conductor de 75 años en Carelia murieron tras esperar mucho tiempo para repostar. Aún no se ha publicado una conclusión oficial sobre la causa exacta de sus muertes.

Estos incidentes ocurren en medio de la persistente escasez de combustible en toda Rusia. En algunas regiones, los conductores se ven obligados a esperar varias horas para cargar gasolina.

Según la agencia Reuters, citando fuentes conocedoras de la situación, los ataques con drones ucranianos han inutilizado cerca del 40% de la capacidad de las refinerías de petróleo en Rusia. Los expertos señalan que este factor ha tenido un impacto grave en el suministro de combustible del país.