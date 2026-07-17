Dos personas mueren en una fila de gasolina en Rusia

·201·Mundo
Dos personas mueren en una fila de gasolina en Rusia

La escasez de combustible en Rusia está provocando incidentes trágicos. Se ha informado que dos ciudadanos de edad avanzada fallecieron mientras esperaban en gasolineras en diferentes regiones del país.

Según los informes, un hombre de 80 años en la región de Perm y un conductor de 75 años en Carelia murieron tras esperar mucho tiempo para repostar. Aún no se ha publicado una conclusión oficial sobre la causa exacta de sus muertes.

Estos incidentes ocurren en medio de la persistente escasez de combustible en toda Rusia. En algunas regiones, los conductores se ven obligados a esperar varias horas para cargar gasolina.

Según la agencia Reuters, citando fuentes conocedoras de la situación, los ataques con drones ucranianos han inutilizado cerca del 40% de la capacidad de las refinerías de petróleo en Rusia. Los expertos señalan que este factor ha tenido un impacto grave en el suministro de combustible del país.

RusiaCombustibleEscasezUcraniaActualidad
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerDos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerHoy, 00:03¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...Ayer, 23:48El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?Ayer, 23:43Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Ayer, 23:37La apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetLa apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetAyer, 23:18Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Ayer, 22:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?