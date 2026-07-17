Presentan en China Kimi K3, el modelo de inteligencia artificial de código abierto más grande del mundo

La startup china Moonshot AI ha logrado un verdadero avance tecnológico en el mundo de la inteligencia artificial. La compañía anunció oficialmente el sistema Kimi K3, considerado el modelo de código abierto (open-source) más grande del mundo. Se espera que este desarrollo supere a los líderes actuales del sector gracias a sus indicadores técnicos y potencia de cálculo. Así lo informa Ixbt.com informa .

El aspecto más sorprendente del modelo Kimi K3 es su número de parámetros. Según los desarrolladores, el modelo cuenta con 2,8 trillones de parámetros. Esta cifra es aproximadamente un 75 % mayor que la del modelo DeepSeek V4 Pro, que hasta hace poco se consideraba el más grande. Este aumento drástico en el número de parámetros permite al sistema realizar tareas lógicas más complejas y analizar el lenguaje humano con alta precisión.

Capacidades técnicas y modo de "razonamiento"

El nuevo modelo posee una enorme ventana de contexto de 1 millón de tokens, capaz de procesar volúmenes masivos de datos textuales simultáneamente. Además, Kimi K3 está equipado con una capacidad de percepción visual única y un "modo de razonamiento" (reasoning mode) siempre activo. Esta función permite al modelo analizar el problema profundamente y formar una cadena lógica antes de responder.

Los representantes de Moonshot AI destacan que Kimi K3 está diseñado para escenarios intelectuales de alto nivel como la programación, la investigación científica y el trabajo con conocimientos complejos. Según las pruebas realizadas, este modelo de código abierto puede competir fácilmente en eficiencia con los sistemas cerrados (comerciales) de gigantes como OpenAI y Anthropic.

Posición en el mercado y perspectivas de la empresa

Aunque Moonshot AI fue fundada en marzo de 2023 por graduados de la Universidad Tsinghua, en poco tiempo se ha posicionado en el mercado tecnológico global. El valor de mercado actual de la startup es de 3 mil millones de dólares, pero el lanzamiento del nuevo modelo sin duda aumentará el prestigio de la compañía.

Según el Financial Times, junto con el lanzamiento de Kimi K3, la startup se prepara para una nueva ronda de inversión. Se estima que, tras la captación de nuevo capital, el valor de mercado de Moonshot AI podría ascender a 31,5 mil millones de dólares, convirtiéndola en una de las startups de inteligencia artificial más valiosas del mundo.

Esta noticia es también de gran importancia para los desarrolladores e investigadores en Uzbekistán. Los modelos de código abierto permiten a las startups locales utilizar tecnologías avanzadas sin licencias costosas y crear sus propios productos. La aparición de herramientas potentes como Kimi K3 acelerará sin duda el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial en todo el mundo, incluida Asia Central.