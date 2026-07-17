Trump anuncia una decisión radical sobre los camioneros extranjeros

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que los camioneros extranjeros que operan sin documentos en el país serán reemplazados por veteranos militares estadounidenses. Según él, la administración planea implementar nuevas regulaciones en esta área.

Trump enfatizó que los veteranos que operaron vehículos militares pesados en el ejército de EE. UU. serán capacitados para conducir camiones y se facilitará el proceso para obtener una licencia de conducir comercial.

«Capacitaremos a nuestros veteranos y les daremos las habilidades necesarias para conducir camiones. Ellos reemplazarán a los conductores sin documentos», declaró el líder estadounidense.

En los últimos meses, la administración de EE. UU. ha comenzado a endurecer los requisitos para los camioneros. En particular, el Departamento de Transporte ha recibido instrucciones de controlar estrictamente el requisito de dominio del inglés y revisar las licencias otorgadas a conductores extranjeros.

Trump criticó a los conductores inmigrantes en relación con algunos accidentes que involucran camiones. Sin embargo, aún no se han publicado estudios oficiales exhaustivos que confirmen estas afirmaciones.

Estas declaraciones se producen tras un trágico accidente de tráfico ocurrido en EE. UU. el 5 de julio. Un camión conducido por el ciudadano uzbeko Behzod Asrorov chocó con un automóvil, resultando en la muerte de Tobias Forsythe, un jugador de fútbol universitario de 21 años.

Según la investigación, Asrorov también está acusado de intento de destrucción o encubrimiento de pruebas por intentar ocultar la cámara de tablero después del incidente. Inmigró a EE. UU. en 2024 a través del programa de tarjeta verde y tenía una licencia válida para conducir camiones. Sin embargo, debido a que no hablaba inglés, tuvo que comunicarse con la policía a través de Google Translate.

Actualmente, la investigación sobre el caso continúa. Se podrían presentar cargos adicionales contra el conductor uzbeko una vez que se conozcan los resultados de los exámenes toxicológicos.